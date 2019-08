Rad-Genuss auf freier Piste beim Fuldaradeln - weniger Fahrer als sonst unterwegs

Ausgerichtet war der Fahrspaß von der Stadt Baunatal und den Gemeinden Fuldabrück, Edermünde, Guxhagen und Körle. Deutlich weniger als die sonst üblichen etwa 2000 Radler gingen auf die beschauliche Tour entlang des Flusses.

Doch wer seine Wetter-App verfolgte, wusste, dass es ab dem späten Vormittag eine lange Regenpause geben würde. Diese „Mutigen“ wurden mit besten Radfahrwetter belohnt –zudem mit viel Platz auf dem Radweg und vielen freien Plätzen an den Einkehrstationen.

Das genossen auch Gisela Reuter-Koch und ihr Mann Manfred, die von Schauenburg aus mit einer Freundin nach Körle fuhren, im sonst proppenvollen Biergarten „Käptn´ Tom“ in Dittershausen eine Rast einlegten und ihren Hochzeitstag feierten. „Für Regen sind wir gerüstet. Wir haben Schutzkleidung dabei“, sagt Gisela Reuter- Koch. Das Ehepaar liebt das Radfahren. „Wir verbringen auch unseren Urlaub auf den Rädern“.

+ Hochzeitstag auf dem Rad verbracht: Manfred Koch und Gisela Reuter-Koch aus Schauenburg („Für Regen sind wir gerüstet“) kehrten bei „Käptn´ Tom“ am R1 in Dittershausen ein. © Peter Dilling

An der Verpflegungsstation in Guntershausen, die von den Alten Herren des TSV Guntershausen und der Radsportabteilung des KSV Baunatal betrieben wurde, ging es noch ruhiger als in Dittershausen zu. Nathalie Beyer und ihre Kollegen von der Stadt Baunatal verlebten an der Stempelstelle einen ruhigen Tag. Nebenan freute sich Dietrich Bohse vom Fahrradclub ADFC, der um Mitglieder warb und Tipps für Radrouten gab. Mit vielen kamen er und seine Mitstreiter ins Gespräch, beispielsweise mit einer Baunatalerin, die sich vehement über das Radwegenetz in Kassel beschwerte, das Autofahrer, Fußgänger wie Radler gleichermaßen nerve. „Die Fahrradpolitik ist in aller Munde“, sagte Bohse.