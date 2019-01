Radroutennetz geplant: Schüler in Stadt und Kreis Kassel sollen aufs Fahrrad

Mit dem Fahrrad zur Schule: Weil während eines Warnstreiks im Öffentlichen Dienst keine Busse und Bahnen fuhren, stiegen viele Schüler im April 2018 um aufs Rad. Das Foto entstand an der Jacob-Grimm-Schule in Kassel.

Ein gemeinsames Projekt von Stadt und Landkreis Kassel hat zum Ziel, bis zum Sommer ein Schülerradroutennetz für alle weiterführenden Schulen zu entwickeln.

Tausende Schüler stiegen im April 2018 aufs Rad. Grund: Wegen eines Streiks im Öffentlichen Dienst fuhren keine Busse und Bahnen. Vor allem zum Schulbeginn am Vormittag waren die Straßen voll mit radfahrenden Jungen und Mädchen. Rund um die Schulen bündelten sich die Radler sogar zu kleineren Gruppen. Es entstand der Eindruck, als hätte der Radverkehr zumindest zeitweise gegenüber dem Autoverkehr Oberhand gewonnen.

Dieses Bild soll schon bald Normalität werden. Das hat zumindest ein gemeinsames Projekt von Stadt und Landkreis Kassel zum Ziel. Bis zum Sommer soll ein Schülerradroutennetz für alle weiterführenden Schulen entwickelt werden. Die Ergebnisse sollen über das Internet abrufbar sein. Das Kasseler Verkehrsplanungsbüro LK Argus hat jetzt mit der Arbeit begonnen.

„Es ist eine Strategie, beim Verkehr etwas zu verändern“, betont Planer Michael Volpert, dessen Büro im Dezember mit der Erarbeitung des Konzeptes beauftragt wurde. Finanziert wird das Projekt vollständig vom Land Hessen.

Zunächst, so Volpert, wolle man erfahren, wie viele Schüler schon jetzt mit dem Rad zu der jeweiligen Schule fahren und welche Wege sie nutzen. Gesammelt werden die Informationen über Fragebögen, die bereits an die Schulen und die betroffenen Kommunen verschickt wurden. 53 weiterführende Schulen seien angeschrieben worden, sagt der Verkehrsplaner. „Jeweils die Hälfte liegt in der Stadt beziehungsweise auf Kreisgebiet.“ Ausgenommen seien die Grundschulen.

Das Planungsbüro betritt mit dieser Erhebung Neuland. Daten dazu, wie viele Schüler täglich mit dem Fahrrad zum Unterricht kommen, gebe es bei den Schulen wohl bislang nicht, vermutet Michael Volpert. „Die wissen das nicht.“ Stefan Arend, Radverkehrsbeauftragter beim Landkreis, geht immerhin davon aus, dass etwa acht Prozent von rund 16.000 Schülern im Landkreis schon heute mit dem Fahrrad zur Schule rollen. Das Kasseler Rathaus habe bislang keine Daten dazu, sagt Stadtsprecher Claas Michaelis. „Eine statistische Erhebung gibt es nicht.“

Grundsätzlich sei aber denkbar, dass alle Kinder, die im Umkreis von fünf Kilometern einer Schule wohnen, mit dem Fahrrad zur Schule fahren. 24.700 Schüler sind es insgesamt in der Stadt Kassel.

Jetzt gehe es darum, die Schulen und die Eltern zu informieren, über welche Routen die Kinder am besten mit dem Rad zur jeweiligen Einrichtung fahren können, betont Planer Michael Volpert. „Auch wollen wir zeigen, an welchen Stellen es gefährlich sein könnte.“ Sollten sich aus den Erhebungen Hinweise auf Gefahrenstellen ergeben, dann seien die jeweiligen Kommunen gefragt.

Für bauliche Veränderungen seien die Städte und Gemeinden zuständig. Natürlich seien die Voraussetzungen bei den Einrichtungen ganz unterschiedlich, betont Volpert. Die Goetheschule etwa liege mitten in der Stadt Kassel und sei gut zu erreichen. Die Gesamtschule Fuldatal befinde sich hingegen auf einem Berg. „Das ist etwas ganz anders. Da kommen die Schüler von überall her.“

Der Zeitplan der Planer ist ehrgeizig. Bis zum Schuljahr 2019/2020 sollen das Schülerradroutennetz sowie ein Radroutenplaner einsehbar im Interne sein unter schuelerradrouten.de