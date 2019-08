Schüler im Landkreis Kassel bekommen mehr Platz

Sommerferien bedeuten oft gähnende Leere und Stille auf Schulhöfen. An einigen Schulen im Landkreis Kassel ist das allerdings anders. Dort läuft das Baugerät auf Hochtouren.

Denn der Kreis investiert an verschiedenen Standorten in den Bau der Schulen. Allerdings geht es nicht überall nach Plan voran. So zum Beispiel in Vollmarshausen.

Eigentlich hätte das Großprojekt Grundschule nach neun Jahren zum Start des Schuljahrs abgeschlossen sein sollen. Für die Verzögerung gibt es mehrere Gründe, sagt Stefan Nowotny vom Immobilienmanagement. Auch der Kreis habe mit dem Boom der Baubranche zu kämpfen.

Hinzu kommen standortspezifische Probleme: „Es wurden bei den Bodenarbeiten Munitionsreste gefunden, die vom Kampfmittelräumdienst entfernt werden mussten.“ Noch problematischer sei aber die mangelnde Stabilität des Bodens. Besonders bei der Unterkellerung des Geländes sei es so zu Verzögerungen gekommen.

+ Diese Schulen werden im Kreis Kassel saniert. © Grafik: HNA

Aber es ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen: „Wir wollen zum Ende der Herbstferien fertig sein“, sagt Nowotny. Momentan werden noch Trocken-, Fliesen- und Malerarbeiten in dem neuen Gebäude vorgenommen, in dem Mensa und Klassenräume entstanden sind. Und der Schulhof wird hergerichtet. Die Sicherheit der Schüler werde durch Trennzäune und stückweises Arbeiten realisiert.

Schön sei die Verzögerung natürlich nicht, sagt Schulleiterin Brigitte Bergmann. Aber: „Wir haben so lange durchgehalten, die paar Wochen werden wir auch noch schaffen.“ Dafür werde am Ende eine schöne, moderne und komplett barrierefreie Schule stehen, versichert Martina Rapprich vom Fachbereich Immobilienmanagement.

Vor allem Grundschulen stehen im Fokus

Anderswo läuft es deutlich besser, eine Reihe von Schülern kann sich auf neue Räume nach den Ferien freuen. Laut Kreis wurden zum Beispiel die Sanierung der Friedrich-Ebert-Schule Baunatal und der Anbau der Betreuungsräume der Grundschule Vellmar-Obervellmar abgeschlossen. Außerdem haben die Sporthallen der Albert-Schweitzer-Schule Hofgeismar und der Wilhelm-Filchner-Schule Wolfhagen neue Schwingböden.

Viele der geplanten Projekte werden mithilfe von 20,8 Millionen Euro aus dem Kommunalinvestitionsprogramm 2 des Landes finanziert. Das richtet sich an finanzschwache Kommunen und ist für den Schulbau gedacht.

Momentan stehen insbesondere Grundschulen im Fokus der Sanierungsoffensive des Kreises. Grund ist laut Rapprich der deutlich gestiegene Bedarf und die Nachfrage für Nachmittagsbetreuung. Dadurch ergäben sich Platzprobleme. Mit einer Abnahme dieses Trends rechnet man nicht. „Der Landkreis will auch in Zukunft weiter im großen Umfang in den Ausbau insbesondere der Grundschulen investieren“, sagt Kreissprecher Andreas Bernhard. Aufgrund fehlender politischer Beschlüsse könne er jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkreten Angaben zu den geplanten Projekten machen.

Aktuell und geplante Bauprojekte

Fertig wurden 2019 diese Projekte:

Erweiterung und Sanierung Friedrich-Ebert-Schule Baunatal (Investition aus Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) I und Kreismitteln: 4 Mio. Euro)

Heizungssanierung Sporthalle Albert-Schweitzer-Schule Hofgeismar (Kreismittel: 180 000 Euro)

Anbau Betreuungsräume Grundschule Vellmar-Obervellmar (KIP I, Stadt Vellmar und Kreismittel: 1,2 Mio. Euro)

Austausch Schwingboden Sporthalle Wilhelm-Filchner-Schule Wolfhagen (KIP II: 180 000 Euro)

Aktuelle Bauprojekte:

Neubau an Regenbogenschule Lohfelden (KIP I, Gemeinde Lohfelden und Kreismittel: 2,1 Millionen Euro)

Erweiterung und Sanierung Grundschule Lohfelden-Vollmarshausen (Kreismittel: 6,3 Mio. Euro)

Willy-Brandt-Schule Kassel-Oberzwehren (Kreismittel: 22 Mio. Euro)

Geplant: