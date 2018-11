Hilfe für Opfer von sexueller Gewalt: Stadt und Kreis Kassel liefern Online-Angebote

Auf einer Internetseite informieren Stadt und Landkreis Kassel gemeinsam über Hilfsangebote für Opfer von sexueller Gewalt.

„Sie haben keine Schuld, an dem, was passiert ist und Sie haben die Möglichkeit frei zu entscheiden, was Sie als Nächstes tun wollen.“ Diese Worte können Opfer von sexualisierten Gewaltverbrechen ab sofort auf den Internetseiten lesen. Das Angebot informiert über Anlaufstellen und gibt Orientierung nach einem Übergriff.

Insbesondere auf die Möglichkeit einer verfahrensunabhängigen Spurensicherung im Klinikum Kassel wird hier hingewiesen. Dabei werden die Spuren einer Gewalttat, etwa die Kleidung des Opfers, sichergestellt, ohne dass automatisch eine Strafanzeige erfolgt. Die Spuren werden ein Jahr lang im Rechtsmedizinischen Institut Gießen aufbewahrt. Das ermöglicht dem Betroffenen, in Ruhe abzuwägen, ob er oder sie rechtliche Schritte einleiten möchte.

Medizinische Untersuchung ist wichtig

„Auch wenn man keine Anzeige erstatten will, ist eine medizinische Untersuchung wichtig“, sagt Sigrid Kröger, Ärztin in der Notaufnahme des Klinikums, wo die vertrauliche Spurensicherung angeboten wird. Verletzungen würden versorgt, ein Schwangerschafts-, Hepatitis- und HIV-Test gemacht. Frauen könnten die „Pille danach“ erhalten und ein Bluttest gebe auch Hinweis auf eventuelle KO-Tropfen. Letztere seien jedoch nur bis zu 24 Stunden nach Einnahme nachzuweisen.

Die Untersuchung würde immer von zwei Ärzten vorgenommen, vorzugsweise weiblichen, da die Hilfesuchenden meist weiblich sind. Die schriftliche Dokumentation dieser medizinischen Untersuchung wird zehn Jahre lang aufbewahrt. Auch sie kann bei einer Anklage als Beweismittel dienen. Die Behandlung würde jedoch über die Krankenkasse abgerechnet, somit sei das Opfer nicht anonym, betont Kröger.

Polizei sollte Spuren direkt am Tatort sichern

Andrea Bösken sitzt im Vorstand der „Kasseler Hilfe“ und ist Oberstaatsanwältin in Kassel. „Der Täter kann behaupten, er sei es nicht gewesen oder es habe sich um freiwilligen Geschlechtsverkehr gehandelt“, sagt sie. Deshalb sei es wichtig DNA- und Gewaltspuren unmittelbar nach der Tat zu sichern. Die größte Chance auf eine Verurteilung des Täters habe man jedoch, wenn man die Polizei alarmiere und diese Spuren am Tatort sichern könnte.

Die Entscheidung für eine Anzeige könnten viele Opfer aber nicht sofort nach einer Tat treffen, sagt Dr. Ute Giebhardt, Leiterin des Frauenbüros Kassel. Die verfahrensunabhängige Sicherung verschaffe Zeit zum Nachdenken. Denn wenn die Polizei nach einer Vergewaltigung verständigt wird, erstatteten die Beamten automatisch Strafanzeige, was dazu führe, dass viele Frauen vor einem Notruf zurückschreckten.

Opfer bekommen psychologische Betreuung

Diese Möglichkeit besteht im Klinikum Kassel schon seit Längerem. Die neue Website - eine Kooperation von Stadt und Landkreis Kassel, der Gesundheit Nordhessen Holding, der Kasseler Hilfe und dem Institut für Rechtsmedizin der Universität Gießen - soll die Methode bekannter machen. „Vergewaltigung macht nicht an den Grenzen unserer Zuständigkeitsbereiche halt“, sagt Andreas Siebert, Erster Kreisbeigeordneter des Landkreises Kassel. Deshalb sei die Vernetzung der beteiligten Institutionen umso wichtiger.

Opfer, die sich im Klinikum melden, werden an eine psychologische Betreuung und rechtlichen Beistand weitervermittelt. Die Anlaufstellen sind ebenfalls auf der Website zu finden. Die Initiatoren raten, sich auch ohne konkreten Anlass zu informieren. So müsse nicht erst im Notfall mit der Recherche begonnen werden. „Es muss dann einfallen, wenn sie es brauchen“, sagt Dr. Ute Giebhardt.

