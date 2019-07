Unfall auf der A7: Alle Spuren wieder freigegeben 

Auf der Autobahn 7 bei Staufenberg hat es einen schweren Unfall gegeben. Die Unfallstelle ist wieder freigegeben, der Verkehr läuft auf allen drei Spuren.

Aktualisiert um 13.18 Uhr: Auf der Autobahn 7 ist am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr zwischen der Anschlussstelle Hann. Münden und der Anschlussstelle Kassel-Nord ein Lkw auf einen Sattelzug aufgefahren.

Wie die vor Ort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichteten, lag die Unfallstelle in Höhe Staufenberg, auf Streckenkilometer 300 in Fahrtrichtung Kassel. Der rechte und der mittlere Fahrstreifen in Richtung Kassel waren gesperrt.

Der Lkw ist nicht mehr fahrbereit, Betriebsflüssigkeiten liefen aus. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und in eine Kasseler Klinik gebracht. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zwischenzeitliche waren es fünf Kilometer Stau.

+ © Feuerwehr Staufenberg

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden laut Polizei auf etwa 80.000 Euro. Zur Unfallursache können noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Erst am Montagabend hatte es einen Lkw-Auffahrunfall zwischen Hedemünden und Lutterberg gegeben, bei dem ein Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt wurde.