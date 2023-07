Fit für die Polizei? Wer Anwärter werden will, muss diesen Sporttest bestehen

Von: Raphael Digiacomo

Wer Polizeianwärter werden will, muss unter anderem einen Sporttest bestehen. Unser Redakteur Raphael Digiacomo hat sich dieser Herausforderung gestellt.

Baunatal – Schnell, wendig, stark, ausdauernd und mit Koordination gesegnet: Um den Alltagshürden eines Polizeidienstes gerecht zu werden, müssen Bewerber neben geistigen und charakterlichen Voraussetzungen auch eine gute körperliche Verfassung mitbringen.

Im Rahmen der berufsorientierenden Aktionswoche „Schule und dann? Markt der Möglichkeiten“, die am Freitag (7. Juli) an der Erich-Kästner-Schule in Baunatal endet, konnten interessierte Schüler bei Polizeihauptkommissar und Einstellungsberater Marc Leimbach sich am Sporttest für die Aufnahme an die Polizeiakademie in Wiesbaden versuchen.

Selbstversuch Sporttest: Wer hat das Zeug zum Polizeianwärter in Hessen?

Vorsicht, Kopf einziehen: Im Rahmen der Aktionswoche „Schule und dann?“ an der Erich-Kästner-Schule in Baunatal nimmt HNA-Redakteur Raphael Digiacomo an dem Aufnahme-Sporttest für die Polizei Hessen teil. © Andreas Fischer

Bewerber werden in vier Disziplinen geprüft, auf die sie je nach erbrachter Leistung Punkte bekommen. Unser Redakteur hat sich zusammen mit den Jugendlichen dem Test gestellt.

Achterlauf

Die Haut auf den Knien ist aufgeschürft, das Herz hämmert in der Brust und Schweißperlen laufen über die Stirn und tropfen auf den Linoleumboden der Turnhalle. „81 Sekunden“, ruft Marc Leimbach mit der Stoppuhr in der Hand. „Also 12 Sekunden zu langsam.“ Zumindest um den Achterlauf zu bestehen.

Dabei muss man Hindernisse umlaufen, sich auf einem Kasten hinsetzen und durch einen weiteren durchkrabbeln. Und das auf Zeit. Das erfordert eine ausgeprägte Koordination und schnelle Bewegungsabläufe. Wer klein und leicht ist, ist hier klar im Vorteil. Männer müssen für die Mindestpunktzahl den Lauf in 69,6 Sekunden absolvieren, Frauen in 80,4.

Bankdrücken

Im Kampf gegen das Gewicht: Beim Bankdrücken wird die Kraft im Oberkörper der Bewerber getestet. Die Langhantel muss dafür von der Brust hochgedrückt werden. Hauptkommissar Marc Leimbach (rechts) kontrolliert die korrekte Ausführung. © Fischer, Andreas

Beim Gedanken ans Fitnessstudio ist es oftmals die erste Übung, die einem in den Sinn kommt: das Bankdrücken. Dabei wird eine Langhantel in liegender Position von der Brust gehoben, bis die Arme nahezu durchgestreckt sind.

Die Übung fordert Druckkraft im Oberkörper – sprich in der Brust-, Schulter- und Trizepsmuskulatur. „Und 50. Komm, lass gut sein“, sagt Leimbach und nimmt die Hantel ab. Das Blut pumpt in den Muskeln.

Männer müssen mit 30 Kilo mindestens 17 Wiederholungen machen, um zu bestehen, ab 50 gibt es die maximale Punktzahl. Frauen stemmen 20 Kilo, ab 13 Wiederholungen haben sie bestanden, 36 ist das Maß aller Dinge. Hier profitiert generell, wer Körpermasse und Kraft mitbringt.

Fünfer-Sprunglauf

Aus dem Stand und ohne Anlauf fünf möglichst lange Sprünge machen; die Distanz von der Startlinie wird bis zur letzten Landung gemessen. „11,80 Meter“, sagt der Polizeihauptkommissar und streckt den Daumen nach oben. „Super, voll bestanden.“

Beim Fünfer-Sprunglauf ist Koordination und Sprungkraft gefragt. Die Anforderungen an Männer: Mit 9,90 Meter gilt der Test als bestanden, für 14,01 gibt es die maximale Punktzahl. Frauen müssen mindestens 8,73 Meter weit springen.

500-Meter-Wendelauf

Zwei Stangen stehen im Abstand von 25 Metern. Bewerber müssen von einer zur anderen sprinten, sie umlaufen und zurück – und das für insgesamt zehn Runden. Nach 2,12 Minuten Dauersprint und Wendungen fühlt sich das Ziel wie eine Erlösung an. Leimbach nickt zufrieden; Männer sollten für den Lauf 2,03 bis 2,3 Minuten benötigen, Frauen 2,25 bis 2,47.

Fazit: Drei von vier bestandene Disziplinen sind ein ordentliches Ergebnis, würden aber für eine Aufnahme an der Polizeiakademie nicht reichen. Der Sportteil ist zwar nur einer der vier Tests, denen sich Bewerber stellen müssen, doch hat er es in sich. Wer es ernst meint, sollte dafür trainieren. Die Polizei bietet dafür geeignete Trainingspläne. (Raphael Digiacomo)

Eignungstest der Polizei Hessen Der Eignungstest der Polizei Hessen findet an der Polizeiakademie in Wiesbaden statt und dauert zwei Tage. Er setzt sich aus vier Teilen zusammen: Computertest, Kommunikationsteil, polizeiärztliche Untersuchung sowie Sporttest. Ziel des Prozederes ist es, die Bewerber auf Aspekte wie Allgemeinwissen, Konzentrations- und Teamfähigkeit sowie körperliche und geistige Eignung zu prüfen, um geeignete Anwärter für den Polizeidienst zu rekrutieren. Ausschlaggebend sind auch die eigene Motivation sowie demokratische und rechtsstaatliche Überzeugungen. (rdg)