„Roter Teppich“ für Radler: Neue Markierungen an Radwegen in Baunatal

Von: Raphael Digiacomo

Neue Markierungen an Straßenübergängen in Baunatal sorgen für Sicherheit: 156 Meter Radweg sind nun in der Innenstadt farblich hervorgehoben.

Baunatal – Breite rote Streifen und weiße Piktogramme, die Fahrräder zeigen: Verkehrskreisel und Fußgängerüberwege an der Friedrich-Ebert-Allee in der Baunataler Innenstadt haben nun einen frischen Anstrich bekommen. „Die farbliche Markierung und die gleichzeitig aufgebrachten Piktogramme auf der roten Fläche geben dem Fahrradfahrer Vorrang“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Ein- und ausfahrende Fahrer von Fahrzeugen seien dort verpflichtet, die Radler überqueren zu lassen. Voraussetzung sei allerdings, dass Radler die sogenannten Radverkehrsfurten in der richtigen Fahrtrichtung benutzen.

Kreis Kassel: Neue Markierungen an Radwegen in Baunatal sorgen für Sicherheit

Vorsicht Vorfahrt für Radler: Radwege an Straßenübergängen an der Friedrich-Ebert-Allee in der Baunataler Innenstadt haben nun neue Markierungen bekommen. © Lutz Herzog

Ebenso wie bei Fußgängerüberwegen gelte jedoch auch hier: Fahrradfahrer sollten die Straße nicht überqueren, ohne sich zu vergewissern, dass nahende Fahrzeuge auch wirklich anhalten. Zudem sind Radfahrer schneller unterwegs als Fußgänger und können daher leichter übersehen werden.

Zugunsten ihrer eigenen Sicherheit sollten sie daher nicht auf ihrem Vorfahrtsrecht bestehen und Vorsicht walten lassen. Die Streifen in roter Signalfarbe sollen die Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer an besonders markanten Bereichen wie Kreuzungen oder unübersichtlichen, beziehungsweise stark frequentierten Übergängen, erhöhen.

Die Markierungen der Radwege haben – schon wie im vergangenen November im Bereich der Straßenübergänge entlang der Hauptverkehrsstraßen Friedrich-Ebert-Allee, Heinrich-Nordhoff-Straße und Kirchbaunaer Straße – Mitarbeiter der Firma Hitzblech aus Werdohl in Nordrhein-Westfalen angebracht.

Baunatal: 42 neue weiße Fahrradsymbole – 500 Quadratmeter Radwegebeschichtung

Für die jüngsten Markierungen sind laut Stadt Baunatal zusätzlich zu den bestehenden Radwegmarkierungen 156 Meter Radfahrerfurt in rotfarbenem Thermoplastik verlegt worden. Dies stellt eine Fläche von insgesamt 500 Quadratmeter Radwegebeschichtung dar.

Die Beschichtung hat dabei eine Dicke von circa drei Millimeter. Zusätzlich wurden 42 weiße Fahrradsymbole auf die Radwege angebracht. Eine Induktionsschleife, ein dauerhaft installiertes Fahrrad-Zählgerät, wurde im Zwehrener Weg in Richtung Haltestelle Baunsberg installiert.

Diese zählt seit Anfang des Jahres die Radfahrer, die dort täglich vorbeifahren. So ist deren Zahl von 3.128 im Januar auf 9.368 im Juni stetig gestiegen. Der hauptsächliche Grund dafür dürfte das Wetter sein. (Raphael Digiacomo)