Senior wartet vier Stunden auf Hilfe: Baunataler hat Schwächeanfall während Ausfalls von Hausnotruf

Rolf Sauer aus Baunatal erleidet einen medizinischen Notfall und betätigt den Hausnotruf. Wegen eines Ausfalls der Hausnotrufanlage antwortet stundenlang niemand.

Baunatal – Piep, piep, piep – es piept und knistert aus dem Lautsprecher der Hausnotrufanlage. In regelmäßigen Abständen zeugt eine sich immer gleich wiederholende Abfolge von Tönen von einem automatischen Anruf. Doch am anderen Ende nimmt niemand an.

Rolf Sauer schüttelt den Kopf. „Nicht zu fassen. Im schlimmsten Fall wäre ich längst tot gewesen, bis die sich mal zurückmelden.“ Ein technischer Defekt hatte für den Ausfall des Hautnotrufs gesorgt.

Kreis Kassel: Baunataler Rentner hat Schwächeanfall während Ausfalls von Hausnotruf

Der 70-jährige Rentner aus Baunatal hatte mittags einen Schwächeanfall erlitten. Er habe Schwindel und Panik gespürt und sei schließlich gestürzt. Noch auf dem Boden liegend habe er den Knopf seines Hausnotrufs betätigt.

Streng genommen gleich zwei davon: Einen trägt er an einem Armband immer bei sich am Körper, der andere ist Teil der Hausnotrufanlage auf dem Abstelltisch im Wohnzimmer. Diese wird von den Johannitern gestellt und soll im Ernstfall eine möglichst schnelle Alarmierung der Rettungskräfte gewährleisten.

„Eigentlich sollte innerhalb von fünf Minuten nach Knopfdruck ein Krankenwagen hier sein.“ Doch niemand antwortete, in der Tat setzt die Notrufanlage noch nach 17 Uhr einen Notruf nach dem anderen ab. Doch diese gehen stundenlang ins Leere.

Er sei schließlich mühsam wieder auf die Beine gekommen, habe sich auf das Sofa gesetzt und seine Medikamente genommen, erzählt der herzkranke Rentner, der sich nach Jahrzehnten bei der Bundeswehr und Jahren bei der Bahn und VW nun in seiner Mietwohnung in Baunatal-Hertingshausen wiederfindet.

Johanniter antworten nach Stunden auf Notruf

Der 70-Jährige ist alleinstehend, ein oder zwei Mal die Woche kommt eine Bekannte zu ihm und kümmert sich um die Reinigung der Wohnung und die Wäsche.

Rolf Sauer erhält als Schwerbehinderter einen Rabatt und zahlt monatlich 5 statt sonst 25 Euro für den Service. „Wäre aber schön, zu wissen, dass er trotzdem funktioniert, wenn ich mal dringend darauf angewiesen bin.“

Gegen 17.15 Uhr bimmelt schließlich das Handy. Der Senior geht dran und stellt auf Lautsprecher. „Hallo Herr Sauer, geht es Ihnen gut? Haben Sie einen Notruf abgesetzt?“, fragt eine weibliche Stimme. Es täte ihr leid, aber ein bundesweiter Ausfall der Hausnotrufanlagen habe das gesamte System lahmgelegt, erklärt die Frau ihm am Telefon.

Sauer erklärt die Situation, startet die Notrufanlage neu, die endlich aufhört zu piepen. „Na dann wollen wir mal hoffen, dass sie beim nächsten Mal funktioniert.“ (Raphael Digiacomo)

Das sagen die Johanniter „Wir bedauern sehr, dass unser Hausnotruf-Kunde aufgrund einer Verbindungsstörung die Notrufzentrale zeitweilig nicht erreichen konnte“, teilte Regina Ross, Regionalvorstand der Johanniter im Regionalverband Kurhessen auf Anfrage mit. „Der Telefon-Provider des Gerätelieferanten hatte an dem Tag eine mehrstündige technische Störung.“ Diese habe sich auch auf alle anderen Hausnotrufanbieter bundesweit ausgewirkt, die mit diesem System arbeiten. In der Leistung Johanniter-Hausnotruf Basis, welche der Nutzer gebucht habe, benachrichtige die Hausnotrufzentrale die vorher bestimmte Kontaktperson, Rettungsdienst, Feuerwehr oder Polizei. Grundlage dafür sei der Eingang eines Notrufes. Bei einer Störung der Kommunikationsverbindung werde jedoch die Kontaktperson nicht benachrichtigt.

„Unsere Hausnotrufzentrale überwacht bei einem solchen Vorfall höherer Gewalt die Lage und sobald die Verbindung wieder steht, werden alle betroffenen Nutzer und ihre Geräte akribisch getestet und alle Meldungen nachverfolgt.“ Die in der Zeit der Störung eingegangenen Notrufe würden bearbeitet, sobald die Störung behoben ist. (rdg)

