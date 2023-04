Grundsteuer im Kreis Kassel: Ahnatal hebt stark an – Hofgeismar verlangt am wenigsten

Fiskus

Sieben Kommunen im Kreis Kassel erhöhen die Grundsteuer. Ahnatal hebt besonders kräftig an, dagegen verlangt Hofgeismar am wenigsten.

Kreis Kassel – Sechs Kommunen im Kreis Kassel haben die Grundsteuer in diesem Jahr bereits erhöht: In Baunatal, Espenau, Lohfelden, Söhrewald und Vellmar sowie in Wesertal werden die Bürger stärker zur Kasse gebeten. Die größte Änderung steht noch bevor – in Ahnatal.

Dort habe das Regierungspräsidium eine Erhöhung um 200 Prozentpunkte angeordnet, damit der Gemeindehaushalt finanziert werden kann, berichtet Bürgermeister Stefan Hänes. Das wird jetzt in den Haushalt eingearbeitet, der gerade aufgestellt wird.

Grundsteuer im Landkreis Kassel: Die höchsten Sätze

Den höchsten Hebesatz im Landkreis verwendet nach wie vor Bad Karlshafen. Die Stadt hatte den Satz 2019 auf 951 Prozentpunkte angehoben. Nur einen Punkt weniger setzt Bad Emstal an. Damit liegen beide Kommunen landesweit mit an der Spitze.

Nur Lorch (1050 Punkte/Rheingau-Taunus-Kreis), Nauheim (960/Kreis Groß-Gerau) und Ringgau (ebenfalls 960/Werra-Meißner-Kreis) arbeiten mit höheren Sätzen. Bad Karlshafen und Bad Emstal sind auf diese Einnahmen angewiesen. In der Weser-Stadt reicht das Geld trotz des hohen Steuersatzes nicht aus.

Das Regierungspräsidium konnte den Haushaltsentwurf bisher nicht genehmigen. Bad Emstal hatte die Grundsteuer 2019 von 590 auf 950 Punkte angehoben – und lag damit in Nordhessen an der Spitze der Hebesätze.

Hofgeismar ist die günstigste Stadt im Kreis Kassel

Im Kreisteil Hofgeismar ist nicht nur der höchste Hebesatz zu finden, sondern auch der günstigste: Die Stadt Hofgeismar rechnet seit 2014 mit 350 Prozentpunkten. Hofgeismar habe immer solide geplant, sagt Kämmerer Andreas Becker.

Die Stadt wolle die Belastungen für die Bürger konstant halten und dabei auch die Attraktivität steigern. Die Spielräume würden aber durch Corona und die Folgen des Ukrainekriegs „zu einer immensen Herausforderung“, erklärte der Kämmerer weiter.

Im Landesdurchschnitt ist es im Kreis Kassel nach den jüngsten Berechnungen (2022) des Steuerzahler-Bundes vergleichsweise teuer. Der durchschnittliche Hebesatz der 28 Kommunen lag demnach im vergangenen Jahr bei 591.

Günstiger wohnte es sich beispielsweise im Werra-Meißner-Kreis (584), Schwalm-Eder-Kreis (447) und in Waldeck-Frankenberg (413). In der Stadt Kassel liegt die Grundsteuer B derzeit bei 490 Prozentpunkten.

Kreis Kassel: Die geplante Reform der Grundsteuer

2025 steht bundesweit eine Reform der Grundsteuer an. Die hatte das Bundesverfassungsgericht mit einem Urteil gefordert. Dafür haben die Finanzämter im vergangenen Jahr von den Grundstücksbesitzern Steuererklärungen angefordert.

Politischer Wille ist es demnach bundesweit, dass diese Reform unter dem Strich aufkommensneutral sein soll, die Gemeinden sollen also nicht mehr einnehmen als vorher. Der Bund der Steuerzahler weist darauf hin, dass es dennoch Verlierer und Gewinner geben werde.

Je nach Größe und Lage eines Grundstücks könne die Grundsteuer nach der Reform auch höher ausfallen. Um die Steuer nach den neuen Kriterien berechnen zu können, sind die Städte und Gemeinden am Zug. Sie müssen ihre Hebesätze anpassen. Dazu werde das Land 2024 Vorgaben machen, informiert der Bund der Steuerzahler.

Die müssten aber nicht übernommen werden. Deshalb werde der Verband darauf achten, dass es dabei „keine Steuererhöhung durch die Hintertür“ geben wird, hat ein Sprecher bereits angekündigt. (Bernd Schünemann)

Drei Faktoren als Basis Um die Grundsteuer zu ermitteln, braucht man drei Faktoren. Einer ist der Einheitswert. Der orientiert sich an der Jahresmiete, die 1964 für das Gebäude erzielt worden wäre. Zweiter Faktor ist die Grundsteuermesszahl. Die wird vom Finanzamt anhand der Art und des Werts des Grundstücks ermittelt. Der dritte ist der Hebesatz, den die Städte und Gemeinden festlegen. Der Hebesatz hat laut Steuerzahlerbund den größten Einfluss auf die Höhe der Grundsteuer. (ber)

