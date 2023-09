Erste Antenne für Smart-City Baunatal

Von: Sven Kühling

Die Stadt Baunatal wird zur Smart-City: Verkehr und Energieverbräuche sollen digital überwacht werden und wertvolle Informationen liefern.

Baunatal – Welche Energiemengen werden für den Betrieb der städtischen Einrichtungen in Baunatal benötigt? Und wie verteilt sich der Verkehr zu welchen Zeiten in der Innenstadt? Die Zahlen zu diesen Themen will die Verwaltung künftig drahtlos gewinnen – über Antennen und Router. Die ersten Anlagen wurden jetzt ganz oben auf dem Rathaus aufgestellt, wie aus einer Pressemitteilung der Verwaltung hervorgeht.

So viel steht fest: Baunatal ist auf dem Weg zur „Smart-City“. Bei dem Projekt handele es sich um ein digitales Klimaschutz-Lenkungs-System, so die Mitteilung. Dies solle dazu beitragen, die aktuelle Klimaleistung in Baunatal zu verstehen. „Hierfür werden Messgeräte installiert, die in Echtzeit über Wärme- und Stromverbrauch in den städtischen Liegenschaften informieren, mit dem Ziel, die Energieeffizienz und damit die Klimaeffizienz zu steigern.“

Kreis Kassel: Baunatal wird zur Smart-City

Über den Dächern Baunatals: Ewald Müller von den Städtischen Werken Netz und Service bereitet die Antennenanlage auf dem Dach des Rathauses vor der Montage am Mast vor. © Stadt Baunatal/nh

Am Baunataler Rathaus erfolgte jetzt die Installation der ersten sogenannten „LoRaWAN-Antenne“. Es handele sich um eine drahtlose Kommunikationstechnologie, die speziell für das Internet der Dinge (IoT) entwickelt worden sei, so die Mitteilung weiter. Sie ermögliche die Vernetzung von Geräten und Sensoren über große Entfernungen und biete eine kostengünstige und energieeffiziente Lösung für eine verschlüsselte und anonymisierte Informationsübertragung.

Unter anderem, so Stadtsprecherin Susanne Bräutigam, werden zudem Sensoren in Straßen eingebaut. Damit kann die Dichte des Verkehrs gemessen werden. Und auch der in der VW-Stadt zur Verfügung stehende Parkraum soll später einmal digital erfasst werden.

Moderne Technologien sollen Verkehr und Energieverbräuche in Baunatal überwachen

Wo gibt es freie Parkplätze? Schon bald soll ein digitales System Daten über die Verkehrsströme in Baunatal erfassen. © Sven Kühling

Insgesamt umfasst das gesamte Projekt die drei Anwendungsfälle: Energieeffizienz, Mobilität und Klimaschutz. Im ersten Schritt sollen Strom- und Wärmeverbräuche überwacht werden, „um Einsparpotenziale zu identifizieren und Maßnahmen zur Effizienzsteigerung umzusetzen“.

In dieser ersten Phase werden Sensoren in kommunalen Gebäuden, wie unter anderem der Rundsporthalle, dem Aqua-Park und Parkstadion oder dem Kinder- und Jugendzentrum Second Home installiert, heißt es aus dem Rathaus. In den nächsten Phasen werden im Bereich der Mobilität Verkehrsdaten analysiert, um das Verkehrsverhalten besser zu verstehen, Maßnahmen zur Förderung umweltfreundlicher Verkehrsmittel zu entwickeln.

Diese sollen in der Phase Klimaschutz, Energie- und Verkehrsinformationen genutzt werden, um Baunatal zu einer klimaneutralen und umweltfreundlichen Stadt zu machen. Das Projekt wurde vom Land über das Programm „Starke Heimat Hessen“ gefördert. (Sven Kühling)