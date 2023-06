Fliegende Bälle und flinke Füße: Das Sportabzeichen hat Saison

Von: Raphael Digiacomo

Hobby-Athleten machen das Sportabzeichen im Baunataler Parkstadion im Kreis Kassel. Was sind die Disziplinen und worum geht es den Sportlern?

Baunatal – Ein Medizinball fliegt durch die Luft und landet mit einem dumpfen Knall auf dem Rasen. Jan Röper vom KSV Baunatal bückt sich und liest auf dem Maßband ab, wie weit Regina Müller-Scherb den zwei Kilo schweren Ball geworfen hat.

„Glatte sechs Meter“, ruft er ihr zu. Für Silber reicht es: Die Hobby-Athletin ist dabei, im Parkstadion in Baunatal ihr Sportabzeichen zu machen. „Jetzt im Ruhestand möchte ich viel mehr Sport machen“, erklärt die 64-Jährige ihre Motivation.

Das Sportabzeichen im Kreis Kassel hat Saison

Machen sich für das Sportabzeichen warm: Uli Klein vom KSV Baunatal (von links), die Teilnehmer Regina Müller-Scherb und Michael Kittsteiner sowie Jan Röper (KSV) im Parkstadion in Baunatal. © Raphael Digiacomo

„Im Beruf konnte ich das nicht leisten, dafür genieße ich es nun umso mehr.“ Die drahtige Rentnerin aus Schauenburg-Elgershausen geht zwei Mal wöchentlich schwimmen, und dann gleich jeweils 40 Bahnen – also stolze 2000 Meter.

„Es ist wichtig, sich im Alter fit zu halten und konkrete, messbare Ziele helfen mir definitiv dabei.“ Dieses Jahr hat es sich Müller-Scherb zum Ziel gesetzt, das Abzeichen in Silber zu ersporteln.

Dafür muss sie jeweils eine Disziplin aus den Bereichen Kraft, Ausdauer, Geschwindigkeit und Koordination absolvieren und die in ihrer Altersklasse für Frauen notwendige Parameter erfüllen.

Neben dem Medizinball-Wurf und ihrer Lieblingsdisziplin Schwimmen, die sie im Freibad Wilhelmshöhe ablegen wird, wählt sie dafür Springseilspringen und den 50-Meter-Sprint.

Sport im Alter hält Menschen jung und fit

Mit von der Partie ist auch Michael Kittsteiner. Schweißperlen stehen ihm auf der Stirn: Der Ehrgeiz ist dem 52-Jährigen anzusehen, während er sich auf der roten Laufbahn für seinen 3000-Meter-Lauf warm macht. „Das ist ein persönliches Ding, ich bin intrinsisch motiviert.“

Auf einen Tag im Jahr hinzutrainieren helfe dabei, kontinuierlich Sport zu machen. „Ich laufe gerne – die regelmäßige Bewegung ist ein wichtiger Ausgleich zu meinem Job.“

Kraftprobe: Regina Müller-Scherb wirft den Medizinball, Jan Röper vom KSV misst die Länge des Wurfes. © Digiacomo, Raphael

Seit seinem 40. Lebensjahr macht der Informatiker aus Kassel jedes Jahr das Sportabzeichen und seine Bilanz fällt dabei durchweg goldig aus. „Von Mal zu Mal wird es aber schwerer“, sagt Kittsteiner. Der Weitsprung stellt für ihn bisher die größte Hürde dar.

Um auch dieses Jahr wieder Gold zu holen, muss er jedoch weiter springen als bisher; mindestens vier Meter. Denn: Um das goldene Sportabzeichen zu bekommen, muss man in mindestens drei Disziplinen diesen Standard erfüllen, lediglich ein Silber ist erlaubt.

Dafür stehen in allen Kategorien verschiedene Disziplinen zur Auswahl. So kann die eigene Ausdauer im Laufen (3000 Meter), Nordic Walking (7,5 Kilometer), Schwimmen (800, 400 oder 200 Meter – je nach Alter) oder Radfahren (20 Kilometer) bewiesen werden.

KSV Baunatal nimmt Hobby-Athleten im Parkstadion das Sportzeichen ab

Prüfungen können wiederholt werden und die Sportler müssen auch nicht zwangsläufig mehrere Disziplinen an einem Tag ablegen. Ob im Parkstadion in Baunatal oder auf der Hessenkampfbahn in Kassel: Die Austragungstage und -orte sind somit frei auswählbar.

„Wir nehmen auch Nicht-Vereinsmitgliedern das Zeichen ab“, erklärt Uli Klein vom KSV Baunatal. Seit mehr als zehn Jahren misst er Laufzeiten, Seilsprünge, Sprung- und Wurf-längen – und das ehrenamtlich. „Wir sind ein Team von fünf Personen und ich mach das schon seit zehn Jahren.“

Durchschnittlich nehme Klein 80 bis 100 Sportabzeichen im Jahr ab. „Die meisten machen es freiwillig, es geht um den Kampf für sich und gegen den inneren Schweinehund.“ Für Anwärter der Polizei, Feuerwehr oder Zoll sei das Sportabzeichen jedoch Pflicht und Nachweis körperlicher Eignung.

Sprungkraft: Michael Kittsteiner fliegt beim Weitsprung so weit er nur kann durch die Luft in die Sandgrube. © Digiacomo, Raphael

Was für die meisten die schwerste Disziplin sei? „Seilspringen und Hochsprung. Das haben viele seit der Schule nicht mehr gemacht.“ Der KSV Baunatal kooperiert in Sachen Sportabzeichen bereits mit der Langenberg- und der Baunsberschule.

Klein wünscht sich, dass künftig weitere dazukommen. „Im Rahmen der Bundesjugendspiele würden wir Kindern und Jugendlichen gerne das Abzeichen abnehmen und die Schüler so für die Sportarten begeistern.“ Das gelte ausdrücklich auch für Menschen mit Handicap. „Für sie gibt es ganz besondere Parameter.“ (Raphael Digiacomo)

3000 machen Prüfung Seit mehr als 100 Jahren gibt es bereits das Deutsche Sportabzeichen. In Kassel legen laut Sportkreis jährlich bis zu 3000 Menschen die Prüfung in jeweils einer Disziplin aus den Bereichen Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination ab. Man muss nicht Mitglied eines Vereins sein, um das Sportabzeichen zu machen. Kinder ab sechs Jahren können mitmachen. Je nach Alter, Geschlecht – und nun auch Grad der Behinderung – gelten unterschiedliche Anforderungen. Für Kinder und Menschen mit Behinderung ist das Ablegen des Sportabzeichens kostenlos, für alle anderen kostet die Urkunde drei Euro und das Abzeichen einen Euro. (rdg) Weitere Informationen unter zu.hna.de/sportabzeichen und bei Heike Sokoll vom Sportkreis unter Tel. 05 61/4 50 69 66.