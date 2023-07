Sportplatz des TSV Hertingshausen in Baunatal bekommt neuen Rasen

Von: Raphael Digiacomo

Teilen

Es sprießt auf dem Fußballfeld: Auf dem Sportplatz des TSV Hertingshausen in Baunatal wurde ein neuer Rasen gesät. Wann wird der Platz bespielbar sein?

Baunatal – Sobald es regnet, verwandeln sich Bolzplätze bisweilen in schlammtriefende Suhlen. Ambitionierte Hobbykicker, wie die der Fußballsparte des TSV Hertingshausen in Baunatal, haben andere Ansprüche.

Der Hybridrasen des Sportplatzes bekommt eine besondere Behandlung: Dort wurde neues Gras gesät, nachdem der Platz für den Ligabetrieb nicht mehr angemessen bespielbar war. Kosten der Begrünung, die die Firma Klei aus Großenritte Anfang Juli begonnen hat: 35.000 Euro.

Kreis Kassel: Sportplatz des TSV Hertingshausen in Baunatal bekommt neuen Rasen

Neues Grün für die Fußballer wächst aus dem Boden: Thomas Otto (links), Abteilungsleiter Fußball, und Toni Heist, Sportlicher Leiter, zeigen, wo der Rasen auf dem Sportplatz des TSV Hertingshausen gesät wurde. © Raphael Digiacomo

Wir hoffen, ab Ende September hier wieder den Spielbetrieb aufnehmen zu können.

„Wir hoffen, ab Ende September hier wieder den Spielbetrieb aufnehmen zu können“, sagt Toni Heist, Sportlicher Leiter des TSV. Bis dahin wird nach der Sommerpause der Großteil der bis zu 140 aktiven TSV-Fußballer in Rengershausen trainieren.

Die Jugendmannschaften, Bambini und Alten Herren trainieren dagegen auf dem nahe liegenden kleineren Kunstrasenplatz. „Die Stadtverwaltung hat uns angeboten, zwei unserer Heimspiele im September im Stadion auszutragen, wofür wir sehr dankbar sind“, sagt Heist.

Heimspiele sind für kleinere Vereine wie den unseren von essenzieller Bedeutung.

Doch eine möglichst zügige Rückkehr zur heimischen Spielstätte ist wichtig für den TSV: „Heimspiele sind für kleinere Vereine wie den unseren von essenzieller Bedeutung“, erklärt Thomas Otto, Abteilungsleiter der Fußball-Sparte. „Ohne den Verkauf von Bratwürstchen und Getränken bleibt die Vereinskasse leer, mit der wir unter anderem die Schiedsrichter für die Ligaspiele finanzieren müssen.“

Heimspiele wichtige Einnahmequelle für kleinere Vereine

Doch wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass es für den modernen Sportplatz der Hertingshäuser derart intensiver Pflege bedarf? „Den Hybridrasen der Firma Eurogreen haben wir 2016 bekommen“, erklärt Heist.

Die Stadt habe sich die Investition in die Sportanlage damals mehr als 100.000 Euro kosten lassen. Einige Jahre zuvor war der Platz im Zuge einer Neugestaltung bereits aufwendig modernisiert worden, 2011 wurde der Ligabetrieb wieder aufgenommen.

Doch auch ein Hybridrasen muss intensiv gepflegt werden: „Nach dem Mähen muss der Rasenschnitt entfernt werden, da er sonst das Netz im Boden verstopft“, sagt Otto. Dann könne Wasser nicht mehr abfließen, was dem Rasen schade.

Ein ausdrücklicher Dank des Vereins geht an die Stadt. „Gerade in der zurzeit finanziell angespannten Lage ist es keine Selbstverständlichkeit, dass die Stadt uns so tatkräftig unterstützt“, so Heist. (Raphael Digiacomo)