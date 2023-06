Stadtfest Baunatal startet am 29. Juni – Programm auf drei Bühnen

Hier wird kräftig gefeiert: Auf dem Baunataler Marktplatz werden „Coldplay.Live“, „Reiner Irrsinn“, „Familie Hossa“ und die „Red Cups“ das Publikum musikalisch ordentlich einheizen. © Stadtmarketing Baunatal/nh

Das Baunataler Stadtfest startet am 29. Juni – Besucher erwartet ein Programm mit Bratwurst, Riesenrad und Livemusik auf drei Bühnen.

Baunatal – Das Baunataler Stadtfest steht in den Startlöchern. Neben Bier, Bratwurst und Fahrgeschäften, dürfen sich Besucher des Stadtfestes auf ein vielfältiges Bühnenprogramm und eine abwechslungsreiche musikalische Abendgestaltung freuen. Auf drei Bühnen wird von Grungerock über Techno bis hin zu Schlager alles gespielt.

Das Stadtfest erstreckt sich über die gesamte Baunataler Innenstadt. Die Hauptbühne befindet sich auf dem Marktplatz. Die Bühne „Klimperkasten“ liegt am Herkules Center und die Bühne „34225“ in der Nähe der Christus-Erlöser-Kirche.

Das beliebte Volksfest startet am Donnerstag, 29. Juni, und endet am Sonntag. Die Festmeile ist täglich von 14 bis 23 Uhr geöffnet. Als neue Attraktion bietet das Stadtfest in diesem Jahr ein Riesenrad. Die kleinen Gäste können sich täglich zwischen 14 und 18.30 Uhr im Kinderland auf der Friedrich-Ebert-Straße austoben.

Auftakt am Donnerstag

Chormusik, Tanzeinlagen und Rock – zum Auftakt des Stadtfestes stellen die Baunataler Schulen und Kitas ihre musikalischen Fähigkeiten unter Beweis. Ab 17 Uhr präsentieren die Baunataler Ballettschule und die „Livedance Senioren“ ihre Tanzshows.

Rockbegeisterte kommen ab 20 Uhr voll auf ihre Kosten: Die „Red Cups“ spielen an diesem Abend auf dem Marktplatz Songs von legendären Bands, wie den „Red Hot Chilli Peppers“ „Guns n´ Roses“ oder „Green Day“. Auf der Bühne „34225“ spielt die Rockband „Spit“. Die „Madison Eventband“ heizt parallel dazu auf der Bühne „Klimperkasten“ die Menge mit einer breit gefächerten Musikauswahl an.

Freitag mit Klassikern

Der Freitag startet mit Tanz und Aerobic. Ab 15 Uhr werden Stadtfestbesucher mit Ballett, Hip Hop, Gruppenworkouts und brasilianischer Kampfkunst unterhalten. Auf der Bühne „34255“ singen Chöre und ab 18 Uhr lässt der Baunataler Schachklub die Steine über die Spielbretter gleiten.

Das Abendprogramm steht ganz im Zeichen musikalischer Klassiker. „Familie Hossa“ spielt auf der Hauptbühne Kultschlager der 70er- und 80er-Jahre. Auf der Bühne „34225“ unterhält die Band „Route 66“ die Stadtfestbesucher mit Songs der 70er-Jahre. Von der Bühne „Klimperkasten“ aus lässt „No Limit“ Partyklassiker und aktuelle Hits erklingen.

Tanzen am Samstag

Sie bringen das Stadtfest zum Tanzen: Die DJs aus der Region treten am Samstag auf. © Privat

Auch am Samstag wird auf den Bühnen des Stadtfestes wieder getanzt. Für die musikalische Unterhaltung sorgt ab 15 Uhr der Chor des GSV Baunatal. Ab 17 Uhr rappen „Hans Hotti“ und „EDU“ auf der Bühne „34225“. Ein Highlight des Tages: Ab 19 Uhr legen die „Local DJs“ auf derselben Bühne auf. Den Auftakt macht DJ „Andy El Maestro“ mit Salsa-Musik. Ab 20.30 Uhr heizt DJ „Crazy Lou“ dem Stadtfest mit den besten Songs der 70er- und 80er-Jahre ein. Zum Schlussbringen DJ „Janek O.“ und „Henner Montana“ die Menge mit Techno zum Tanzen.

Coldplay Fans dürfen sich ab 20 Uhr auf die Band „Coldplay.Live“ freuen. Die bekannte Coverband tritt auf

der Hauptbühne auf und spielt auf unnachahmliche Art die Songs der Erfolgsband „Coldplay“. Auf der Bühne „Klimperkasten“ werden Rockbegeisterte von „Rockhead“ verwöhnt.

Sonntag – Das Finale

Der letzte Veranstaltungstag des Stadtfestes startet mit einem ökumenischen Gottesdienst, um 11.30 Uhr, auf dem Marktplatz. Ab 14 Uhr werden die Gäste des Stadtfestes mit Tanz und Chormusik unterhalten. Am späten Nachmittag dürfen Stadtfestbesucher Sportakrobaten und Cheerleading auf dem Marktplatz bestaunen.

Das Stadtfest endet am Sonntag traditionell mit einem absoluten Highlight: Der bekannte Schlagersänger „Reiner Irrsinn“ gibt auf dem Marktplatz ein Konzert. Besucher des Stadtfestes dürfen sich, wie in den letzten Jahren auf eine irrsinnige Show freuen. Auf der Bühne „34255“ spielen „The Two Notes“, Klassiker der Musikgeschichte von Elvis Presley bis Elton John. (Leon Kaiser)