Mit Stereo-Nase: Suchhundestaffel Kassel hilft bei der Vermisstensuche

Von: Tanja Temme

Die Suchhundestaffel Kassel hilft mit Mantrailer-Team bei der Vermisstensuche. Die Fähigkeiten der Hunde sind faszinierend.

Vellmar – Was das Riechen angeht, haben Hunde im Vergleich zu Menschen ganz klar die Nase vorn. Denn mit ihren 250 Millionen Riechzellen haben sie wesentlich mehr, als wir zu bieten. Diesen ausgeprägten Geruchssinn machen sich auch Hundeführer bei der Vermisstensuche zunutze.

So auch die Suchhundestaffel Kassel, die Mitte April einen wichtigen Schritt vollzogen hat. „Ab sofort sind wir einsatzfähig“, sagt Carmen Löwe, die der in Vellmar beheimateten Staffel vorsitzt. Mit ihrer Schäferhündin Sita hat sie kürzlich die Prüfung zum Mantrailing absolviert, die „Königsdisziplin“ bei der Vermisstensuche.

Landkreis Kassel: Suchhundestaffel Kassel hilft bei der Vermisstensuche

Pause machen: Suchen ist eine anstrengende Sache für die Hundenase, deshalb legen Tanja Hägele, Martina Lindemann und Jutta Degenhardt mit ihren Vierbeinern auch immer mal eine Pause zwischen den Übungen ein. © Temme, Tanja

„Beim Maintrailing geht der Hund der Duftspur eines Menschen nach – und das kann er sogar im Kaufhaus, in der Innenstadt oder in einem Gasthaus, wo Unmengen an Gerüchen vorhanden sind.“ Da die Ausbildung viel Training erfordert und auch die Prüfung laut der Vellmarerin keine einfache Angelegenheit sei, gibt es nur wenige Mantrailer-Teams in Nordhessen.

Diese Hunde suchen große Gebiete wie Waldstücke nach Vermissten ab.

„Mit uns sind wir nun drei, die von der Polizei zu Einsätzen gerufen werden.“ Obwohl es in Stadt und Landkreis Kassel einige Suchhundestaffeln gibt, bilden die meisten ihre Hunde in der Flächensuche aus. „Diese Hunde suchen große Gebiete wie Waldstücke nach Vermissten ab“, erklärt Löwe den Unterschied.

Nach jeder Trainingseinheit gibt es eine Belohnung. Hier bekommt Carne Corso Dante von Frauchen Maria Rohde sein Lieblingsfressen. © Temme, Tanja

Mit ein wenig Glück werden dieses Jahr noch weitere Mantrailer folgen, wie beispielsweise Martina Lindemann, die mit ihrer Mischlingshündin Luna im Herbst zur Prüfung antreten will. „Das Suchen lastet Hunde nicht nur sinnvoll aus, es ist auch immer wieder faszinierend zu beobachten, was eine Hundenase so draufhat“, bemerkt die stellvertretende Vorsitzende der Staffel.

Mit Stereo-Nase ist Hund der Experte

Das liege unter anderem auch daran, dass der Riechbereich im Hundehirn ungefähr zehn Prozent ausmache und beim Menschen gerade mal bei einem Prozent liege. Bemerkenswert ist zudem, die „Stereo-Funktion“ beim Aufnehmen von Gerüchen. „Sie können Duftsignale ihrer beiden Nasenlöcher getrennt voneinander verarbeiten“, ergänzt Lindemann.

„Wenn jemand einen ähnlichen Weg mit einem Tag Abstand gegangen ist, weiß Luna genau, welche die Aktuelle ist, der sie folgen muss.“ Dabei können die Suchhunde Duftspuren, die 24 Stunden und älter sind, über mehrere Kilometer erkunden. „Regen und Sturm wirken sich schon aus, aber unter normalen Bedingungen schaffen sie schon auch weitere Strecken“, berichtet Löwe.

Grundsätzlich gilt, dass der Hund der Experte ist, wir sind nur so etwas wie seine Helfer.

Hundestaffel vor knapp zwei Jahren gegründet

Dass die Schnüffelnasen uns finden können, liegt unter anderem daran, dass wir 40 000 Hautzellen pro Tag verlieren. Auch wenn Hunde von Natur aus gut riechen können, so ist viel Training für das Mantrailing nötig. Im Sommer vor zwei Jahren hat Löwe die Gruppe in Vellmar gegründet. Seitdem kommen acht Mensch-Hunde-Teams regelmäßig zum Üben zusammen.

Hat die Staffel gegründet: Carmen Löwe darf mit ihrer Sita seit Mitte April Vermisste suchen. © Tanja Temme

Dabei dürfen Duftstäbchen nie fehlen: „Nachdem jemand sich diese am Hals entlang geführt hat, wird dieser Stab dem Hund gezeigt“, so Löwe. In der Zwischenzeit hat sich derjenige versteckt, damit der Hund ihn suchen kann. „Grundsätzlich gilt, dass der Hund der Experte ist, wir sind nur so etwas wie seine Helfer“, meint Lindemann.

Deshalb müsse man lernen, ihn zu lesen und dürfe bei der Suche nur in Ausnahmefällen auf ihn einwirken, wisse er es doch meist besser. Für das Mantrailing eignet sich eigentlich jede Hunderasse. „Wenn der Hund eine gewisse Kondition und Suchfreude mitbringt, passt das meist“, so die Vorsitzende. (Tanja Temme)

Neue willkommen Wer sich der Suchhundestaffel Kassel anschließen möchte, kann sich gerne melden. „Da unsere Ausrüstung teuer ist, wären wir auch über die ein oder andere Spende froh“, sagen die Vorsitzenden Carmen Löwe und Martina Lindemann. Den Kontakt finden Sie hier. (ztt)