Tourismus-Profi gesucht: Grimmsteig-Erlebnisregion will Stelle ausschreiben

Zukünftig soll ein Profi den Tourismus in der Grimmsteig-Erlebnisregion vorantreiben. Dafür wird eine Stelle ausgeschrieben.

Kreis Kassel – Gemeinsam mehr Touristen in die Region locken, das ist ein Ziel der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Grimmsteig-Erlebnisregion (TAG). Damit das besser funktioniert, wollen die beteiligten Kommunen nach Beratungen nun einen Profi in Teilzeit einstellen. Auch die Finanzierung wird neu geregelt.

Am Mittwochabend stimmten die Gemeindevertreter in Söhrewald einstimmig zu, teilt Bürgermeister Ralf Eberwein mit. Positiv entschieden wurde auch schon in Helsa, Kaufungen, Lohfelden, Niestetal, Nieste und Fuldabrück. Nur auf Hessisch Lichtenau warte man noch, sagt TAG-Sprecher Andreas Schönemann.

„Wir wollen uns professioneller aufstellen, zukunftsfähig sein und unser Potenzial besser nutzen“, erklärt er. Der neue Hauptamtliche solle die Vermarktung in und außerhalb der Region verbessern sowie Freizeit-, Naherholungs-, Gastro- und touristische Angebote und Veranstaltungen erfassen und bündeln.

Die Person soll ganzjährig Ansprechpartner für Ehrenamtliche und Mitarbeiter sein und die TAG in verschiedenen Gremien und bei Netzwerkveranstaltungen wie der Grimmheimat Nordhessen oder der Deutschen Märchenstraße vertreten. „Diese Fülle an Aufgaben kann ein Bürgermeister nicht nebenbei schaffen“, sagt Schönemann, der auch Rathauschef von Helsa ist.

Man brauche jemanden mit Kapazitäten und Know-how. „Bisher waren wir eher eine Interessengemeinschaft“, sagt Schönemann. Andere TAGs der Region seien da weiter und personell besser aufgestellt, dem Beispiel folge man.

Ob die aktuelle Strategie funktioniere, wolle man regelmäßig überprüfen und nach zwei Jahren entscheiden, wie es grundsätzlich weitergehe. Ausgeschrieben werden soll die halbe Stelle, sobald Hessisch Lichtenau zugestimmt und im September ein Treffen zum Ausarbeiten letzter Details stattgefunden hat.

Vielleicht steht dann auch fest, wer der TAG in Zukunft angehört. „Wir sind aktuell im Gespräch mit zwei Kommunen, die überlegen, beizutreten“, sagt Schönemann. Staufenberg (Hann. Münden) werde sich dagegen wohl aus dem Bündnis verabschieden.

Kommunen wollen Kosten teilen

Der neue Tourismusexperte soll zum Beginn des kommenden Jahres seine Arbeit aufnehmen – in Kaufungen. Das sei zumindest der aktuelle Stand, sagt Schönemann. Anfang kommenden Jahres soll die Person starten.

Die Kosten für die halbe Stelle, für Marketing und Bürokosten schätzt die TAG auf 40.000 Euro jährlich. Jede Teilnehmerkommune soll 4500 Euro beisteuern, der Landkreis beteiligt sich mit 1000 Euro.

„Dadurch, dass gerade die finanzschwächeren, kleineren Kommunen insgesamt ein größeres touristisches Interesse haben, wird ein einheitlicher Betrag als faire Variante gesehen. Dabei geht es uns auch um Solidarität“, begründet Schönemann, die Entscheidung für dieses Modell.

Gestartet war die Kooperation vor vielen Jahren mit einem Startkapital von 100.000 Euro. Diese seien inzwischen fast aufgebraucht, mit dem Rest sollen die Kosten für die Zertifizierung des Grimmsteigs getragen werden. (Michaela Pflug)

