Mit Herkules-Anhängern Menschen in der Ukraine helfen

Krieg Osteuropa

Naturfotograf Karlheinz Germandi aus Vellmar stellt Schlüsselschmuck mit regionalen Motiven her. Der Erlös geht an Hilfsprojekte in der Ukraine.

Vellmar – Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch Karlheinz Germandi. Als der 75-jährige Naturfotograf aus Vellmar im Fernsehen sah, dass die Kinder dort in den Trümmern mit Teilen russischer Raketen spielen, beschloss er, etwas zu tun.

„Wenn ich das sehe, geht mir das ganz schön ans Herz.“ Deshalb stellt er nun in Heimarbeit Schlüsselanhänger aus Leder mit Motiven aus der Region her. Einen Teil des Erlöses will er für die Ukrainehilfe spenden.

Kreis Kassel: Naturfotograf aus Vellmar verkauft selbstgemachte Schlüsselanhänger für Ukrainehilfe

+ Stanzt für den guten Zweck: Karlheinz Germandi (75) aus Vellmar produziert in seiner Werkstatt Lederanhänger mit verschiedenen Motiven, hier Exemplare mit dem Herkules und der Friedenseiche Hombressen. © Sebastian Schaffner

„Alle Motive habe ich selbst gemacht“, sagt er. Darunter: der Herkules, die zum Caldener Ortsteil Hombressen gehörende Friedenseiche, ein Eisvogel, Pferde und viele mehr. Sein fotografisches Repertoire ist gewaltig. Germandi fährt täglich in die Natur, um Fotos zu machen.

Die Anhänger produziert der gelernte CNC-Programmierer und Software-Entwickler in seiner Werkstatt selbst. Germandi besitzt mehrere Prägestanzen. Die massiven Werkzeuge funktionieren nahezu geräuschlos. „Das ist wichtig, damit ich auch spät noch arbeiten kann und nicht die Nachbarn aufwecke“, sagt Germandi.

Alle Motive habe ich selbst gemacht.

Mit dem Aufbau seiner beeindruckend ausgestatteten Werkstatt hat er vor 50 Jahren begonnen. Bei der Bundeswehr lernte er einen Kameraden kennen, der selbst Gürtel mit Werkzeugen aus den Vereinigten Staaten hergestellt hatte. Das gefiel ihm.

Germandi ließ sich nach und nach ebenfalls Prägewerkzeug und -stempel schicken. „Um die zu bekommen, musste ich vorab Bargeld per Post in die USA schicken“, erinnert er sich. Inzwischen hat er 2500 Prägestempel.

Jeder Schlüsselanhänger erfordert 30 Minuten Handarbeit und kostet 25 Euro

Auch die Edelstahlringe, an denen die Schlüsselanhänger befestigt sind, dreht und poliert er selbst. Das Leder stammt aus einer Gerberei in der Nähe von Barcelona. Germandi bringt es aus seinen Spanien-Urlauben mit nach Nordhessen.

Für die Anhänger schneidet er die pflanzlich gegerbten Tierhäute in Tropfenform mithilfe einer Schablone aus: 60 Millimeter lang, 35 Millimeter breit. „Natürlich auch alles Handarbeit“, sagt Germandi, der das Leder auch imprägniert.

Bei mir gibt’s nur Qualität.

Eingefasst werden die auf Fotopapier ausgedruckten Bildmotive schließlich in gehärtetes Uhrenmineralkristallglas oder entspiegeltes Glas mit zwei Millimeter Stärke. „Bei mir gibt’s nur Qualität“, sagt der Ruheständler. Für einen Schlüsselanhänger benötigt er rund 30 Minuten.

Ein Anhänger kostet je nach Art ab 25 Euro. Zehn Euro davon möchte er über die Johanniter den Kindern in der Ukraine zukommen lassen. „Verdienen werde ich daran keinen Cent“, sagt er. (Sebastian Schaffner)

Kontakt: Karlheinz Germandi, Tel. 0172 / 957 7604.

Rubriklistenbild: © Sebastian Schaffner