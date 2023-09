Vom Mühlenbetrieb zur Wohlfühloase in Vellmar

Vor 40 Jahren kaufte Familie Müsch das älteste Mühlengebäude Vellmars im Kreis Kassel. Heute produziert das Mühlenrad mit dem Wasser der Ahne Strom.

Vellmar – Einst gab es in Obervellmar drei Mühlen, die mit Wasserkraft betrieben wurden. So jedenfalls steht es im Lager-, Stück- und Steuerbuch der Gemeinde von 1779. Doch in einem Ortslageplan von 1737 ist nur die oberste Mühle verzeichnet.

Sie steht am Mühlenberg in Obervellmar und soll bereits im 15. Jahrhundert existiert haben. Damit dürfte sie die älteste Mühle der Ahnestadt sein. Und noch heute gibt es sie, jedoch nur noch als reines Wohngebäude.

Industriedenkmal: Stolz präsentiert sich die 1840 wieder errichtete oberste Mühle in Obervellmar, die heute grundsaniert, als denkmalgeschütztes Wohnhaus dient.

„In 1835 soll die alte Mühle aus unbekannten Gründen abgebrannt sein“, erklärt Gerhard Müsch, Besitzer des heutigen Gebäudes. Fünf Jahre später, 1840, war die Mühle wieder aufgebaut, jedoch um 90 Grad versetzt und auf der anderen Seite der Ahne, die das Wasser für das Mühlrad seit Urzeiten lieferte.

20 Jahre später wurde das Mühlengebäude erweitert. Allerdings kam sie niemals an die Leistungsfähigkeit der Brückenmühle am späteren Ahnepark heran, die in ihren besten Zeiten täglich bis zu 1000 Zentner Getreide mahlen konnte. Beide Mühlen gehörten zuletzt der Familie Landgrebe, bzw. einer Erbengemeinschaft.

Die oberste Mühle war zuletzt an die Familie Kramer verpachtet, die bis zum Beginn der 1970er-Jahre mit einem elektrischen Mahlwerk den Mühlenbetrieb aufrechterhielt. Danach verfiel das Anwesen zusehends, bis das Ehepaar Gerhard und Anne Müsch die Liebe zu dem historischen Gebäude entdeckte.

„Wir hatten damals ein Reihenhaus in Vellmar und sahen die alte Mühle während eines Spazierganges“, erinnert sich Anne Müsch, die selbst Architektin ist. Auch Ehemann Gerhard, gelernter Bauingenieur, war fasziniert von dem riesigen Fachwerkbau und erkannte dessen Potenzial.

„Wir haben das denkmalgeschützte Haus 1982 erworben und sahen erst dann, in welch schlechtem Zustand die ehemalige Mühle war“, räumt Gerhard Müsch ein. Bis 1983 wurde zunächst der ehemalige Lagerraum der Mühle zur Wohnung der neuen Eigentümer umgebaut.

Und was Gerhard Müsch besonders am Herzen lag – das alte Mühlrad wurde wieder in Betrieb genommen. Da es zu diesem Zeitpunkt nur noch in Fragmenten vorhanden war, entschloss sich der heute 79-Jährige dazu, das Holzmühlrad durch eine stählerne Konstruktion zu ersetzen.

Gleichzeitig sollte das Wasser der Ahne, das über den alten Mühlgraben direkt am Gebäude vorbeifließt, sauberen Strom erzeugen. So wurden aus den 120 Litern Ahnewasser, die pro Sekunde über das oberschlächtige Mühlrad fließen, rund drei Kilowattstunden Energie gewonnen, die im gesamten Gebäude genutzt werden kann.

Heute umfasst das ehemalige Mühlenareal durch Zukauf von weiteren Flächen rund zwanzigtausend Quadratmeter und ähnelt mit drei kleinen Teichen einem kleinen Park, der auch die Aufmerksamkeit vorübergehender Passanten findet. (Werner Brandau)