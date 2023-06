Vellmar lag ihm am Herzen: Ehrenvorsitzender Karl-Heinz Gauler ist gestorben

Von: Bettina Wienecke

Verstarb mit 85 Jahren: Karl-Heinz Gauler mit der Gründungsurkunde des Geschichtskreises Vellmar, die er aufwendig gestaltet hat. © Bettina Wienecke

Aufgrund seines Engagements war Karl-Heinz Gauler Ehrenvorsitzender des Geschichtskreises Vellmar. Nun ist er im Alter von 85 Jahren gestorben. Ein Nachruf.

Vellmar – Aus gesundheitlichen Gründen war er kürzlich nicht mehr zur Wiederwahl angetreten: Karl-Heinz Gauler wurde daraufhin vom Geschichtskreis Vellmar für sein Engagement geehrt und zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Am 5. Juni ist der 85-Jährige in Kassel im Krankenhaus gestorben. „Wir sind sehr traurig, dass er nicht mehr bei uns ist“, sagt Rolf Pahl, sein Nachfolger im Amt des Ersten Vorsitzenden.

Die Liebe zum Zeichnen und Malen sowie die Freude daran, Ortsgeschichte zu bewahren, begleiteten Gauler sein Leben lang. Er war von 1989 bis 1991 Beisitzer des Geschichtskreises Vellmar und bis 1998 zweiter Vorsitzender. Bis zum Mai 2023 war der geschiedene Obervellmarer Erster Vorsitzender. 34 Jahre lang engagierte er sich im Ehrenamt.

„Mit Karl-Heinz Gauler verliert die Stadt nicht nur den Ehrenvorsitzenden des Geschichtskreises, sondern einen ganz besonderen Menschen, der über einen Riesenschatz an historischem Wissen – insbesondere zur Vellmarer Geschichte – verfügte und ihn mit einem unvergleichlichen Humor weiterzugeben vermochte“, sagt Bürgermeister Manfred Ludewig.

„Darüber hinaus hat er über Jahrzehnte im Auftrag der Stadt seinen „Handabdruck“ hinterlassen: Die Wandbilder in den Bürgerhäusern, handgefertigte Urkunden und Tafeln, wie die am Märchenlandweg, gehören zu den wertvollen Erinnerungen, die sein Schaffen für Vellmar dokumentieren und die wir als ehrendes Andenken bewahren werden. Karl-Heinz Gauler wird für viele und auch für mich persönlich unvergessen bleiben.“

Kreis Kassel: Karl-Heinz Gauler war Grafiker, Museumsleiter und Künstler

Geboren wurde Karl-Heinz Gauler in Kassel, das Haus seiner Familie wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. In dem Haus, das seine Eltern in Obervellmar erbauten, lebte er bis zuletzt. Nach der Lehre arbeitete er in Eschwege, bevor er 1968 als Grafiker nach Göttingen ging.

Es folgte der Studienabschluss in Berlin, ab 1973 arbeitete er als selbstständiger Grafiker. Die Kalligrafie, die Kunst des schönen Schreibens, liebte er besonders. Gauler war maßgeblich an der Gestaltung des Heimatmuseums des Geschichtskreises beteiligt, das 2004 in den Hof Helse in der Alten Hauptstraße 22 umzog.

„Auch die Führungen haben mir immer besonderen Spaß gemacht“, bestätigte der ehemalige Museumsleiter erst kürzlich. Zu den Heimatfesten gestaltete er städtische Festwagen und zeichnete die Porträts für die Galerie der ehemaligen Vellmarer Bürgermeister. Er hat Bücher des Geschichtskreises und des Vellmarer Schnuddelkreises illustriert und sich gern mit Geschichten beteiligt.

Für seine Verdienste und sein ehrenamtliches Engagement wurde er mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen ausgezeichnet, 2019 wurde ihm auch der Ehrenschild in Bronze des Landkreises Kassel überreicht.

Er hinterlässt seine ältere Schwester, seinen Zwillingsbruder und seinen jüngeren Bruder mit ihren Familien sowie seine Lebensgefährtin. (Bettina Wienecke)

Info: Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Mittwoch, 28. Juni, ab 14 Uhr in der Friedhofskapelle in Obervellmar statt.