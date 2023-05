Verliert die Kirche ihren Nachwuchs? Zahl der Konfirmanden im Kreis Kassel sinkt

Von: Raphael Digiacomo

Immer weniger Jugendliche im Landkreis Kassel lassen sich konfirmieren. Doch was sind die Gründe für den Rückgang des Ritus?

Kreis Kassel – Wer zurzeit sonntags an einer evangelischen Kirche vorbeikommt, hat gute Chancen, Gruppen festlich gekleideter Jugendlicher zu sehen: Es ist Konfirmationszeit. Doch die Zahlen der Konfirmanden im Kreis Kassel zeigen, dass der religiöse Ritus bei jungen Menschen an Bedeutung verliert.

Seit 2019 sind dort die Zahlen der konfirmierten Jugendlichen durchschnittlich um über zehn Prozent gesunken. Wenig verwunderlich, in Anbetracht zahlreicher Kirchenaustritte und des demografischen Wandels.

Kreis Kassel: Zahl der Konfirmandinnen und Konfirmanden nimmt langsam ab

Kirchliche Reifeprüfung: Die Konfirmation ist für viele Menschen noch immer ein wichtiges Zeremoniell und markiert den Eintritt ins Erwachsenenalter. © Malte Christians/dpa

„Die Zahlen lassen keine erhebliche statistische Veränderung an der Kasualie Konfirmation erkennen“, teilt Pfarrer Sven Wollert, Sprecher des Kirchenkreises Hofgeismar-Wolfhagen, auf Anfrage mit. Kasualien sind geistliche Amtshandlungen aus besonderem Anlass.

„Die Zahl der Kasualie ist im Kirchenkreis Hofgeismar-Wolfhagen im betrachteten Zeitraum auf einem hohen Niveau stabil.“ Allerdings wurden 2019 im Kirchenkreis Hofgeismar-Wolfhagen, zu dem auch Espenau und Teile von Fuldatal gehören, noch 488 Jugendliche konfirmiert.

Jedes Jahr sank die Zahl kontinuierlich. 2023 werden im Kirchenkreis voraussichtlich 425 junge Menschen den Konfirmationssegen erhalten – ein Minus von knapp 13 Prozent in vier Jahren.

Initiationsritus: Die Konfirmation als Übergang zum Erwachsenenalter

Im Kirchenkreis Kaufungen haben sich 2019 noch 487 Jungen und Mädchen konfirmieren lassen, wie Pfarrer Klaus-Dieter Inerle für den Kirchenkreis mitteilt. 2022 waren es 436. „Dieses Jahr dürfte die Zahl ähnlich hoch sein“, sagt er.

Das wären zehn Prozent weniger. „Den Rückgang genau einzuordnen, fällt im Moment schwer. Ich kann mir vorstellen, dass in der Pandemie Jugendliche gezögert haben, den Unterricht zu besuchen.“

Übergang ins Erwachsenenalter Die Konfirmation beschreibt eine feierliche Segenshandlung im Zuge eines Festgottesdienstes. Sie wird in den meisten protestantischen Kirchen im Alter von etwa 14 Jahren begangen.

Mit dem Vollzug der Konfirmation wird der oder die Jugendliche voll verantwortliches Mitglied einer Kirchengemeinde – darf also sowohl den Kirchenvorstand mitwählen, als auch einem Kind bei der Taufe Pate stehen. Ursprünglich besteht der Sinn der Konfirmation darin, sich zu der meist im Kindesalter vollzogenen Taufe zu bekennen.

Die Konfirmation galt allgemein lange als bürgerliches Initiationsritual, das den Wechsel in das Erwachsenenleben markierte. In der katholischen Kirche gilt die Firmung als Gegenstück zur Konfirmation und zählt dort zu den Sakramenten. (rdg)

Schulstress, Zeitmangel und eine zunehmende Entfremdung von der Kirche: Die Gründe für den Rückgang der Konfirmationen sind vielfältiger Natur. „Der Konfirmandenunterricht wird nicht mehr von allen Jugendlichen selbstverständlich besucht. Die Kirchengemeinden reagieren darauf sehr unterschiedlich. Unterrichtskonzepte werden umgestellt“, erklärt Inerle.

Doch gibt es auch Kirchengemeinden, in denen so viele Jugendliche zur Konfirmation gehen wie seit Jahren nicht. „Unser aktueller Kurs ist riesig“, sagt Pfarrer Dave Kulik von der Evangelischen Kirchengemeinde Vellmar. In der ganzen Stadt seien es mehr als 50.

Kulik ist seit 2019 Pfarrer in Vellmar. So viele Konfirmanden hat es seitdem nicht gegeben. „Das kann natürlich auch ein bisschen an Corona liegen“, sagt Kulik. In diesem Jahr hat die Kirchengemeinde die Konfirmationen auf drei Wochenenden verteilt, „damit auch alle Gasthäuser an allen drei Wochenenden Kundschaft bekommen“.

Positives Beispiel Baunatal: Vieles hängt vom Konfirmationsunterricht ab

Pilgerfahrten, Besuche beim koptischen Bischof und im Schweigeorden sowie Kletterpartien am Kirchturm: Pfarrer Emeritus Günter Törner hat in seiner Amtszeit über 300 Jungen und Mädchen konfirmiert, zahlreiche davon in 19 Jahren in der Gethsemane-Gemeinde in Altenbauna. Ähnlich viele Vikare hat er mit ausgebildet.

Seine Methoden mit den Konfirmanden waren manchmal unkonventionell, haben Scharen von Jugendlichen begeistert, zum Glauben und zur Kirche gebracht. „Im Konfirmationsunterricht habe ich auf drei Punkte besonders Wert gelegt“, erinnert sich der 66-Jährige.

Günter Törner, Pfarrer im Ruhestand © Digiacomo, Raphael

„Zum einen Traditionsvermittlung, also Katechismus. Daneben kirchliche Praxis, wie mal bei der Tafel helfen. Dann der Jugendliche selbst: Was bewegt ihn, woran glaubt er?“ Törner sagt, er habe die Konfirmanden nie gezwungen, sonntags in der Kirche zu erscheinen.

„Meines Erachtens ist dieser Zwang wenig sinnvoll.“ Die Jugendlichen sollten gerne und freiwillig zum Gottesdienst kommen. Dieser müsse nicht per se in der Kirche oder am Sonntag stattfinden.

„Mich freut es sehr, wenn ehemalige Konfirmanden in ihrer Gemeinde weiterhin aktiv sind.“ Hin und wieder seien Eltern in die Kirche auch eingetreten und sogar im Kirchenvorstand engagiert. (Raphael Digiacomo)

