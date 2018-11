Fahrplanwechsel: Das ändert sich ab Dezember für Fahrgäste im NVV-Gebiet

Der NVV will sein Angebot ab Dezember verbessern. Unter anderem werden Buslinien in höherem Takt fahren, auf anderen Strecken wird das Angebot am Wochenende von Anruf-Sammel-Taxis auf Busse umgestellt.

Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) will Busse und Züge im ländlichen Raum künftig öfter fahren lassen. Starten soll das neue Angebot mit dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember.

Dieser Artikel wurde aktualisiert um 15.28 Uhr - Das sagte eine NVV-Sprecherin am Freitag in Kassel. Zudem solle es mehr Möglichkeiten geben, mit dem Öffentlichen Personennahverkehr unterwegs zu sein. Unter anderem würden einige Buslinien in höherem Takt fahren, auf anderen Strecken werde das Angebot am Wochenende von Anruf-Sammel-Taxis auf Busse umgestellt. Verbesserungen gebe es auch im Zugverkehr in den späten Abendstunden. Darüber hinaus würden Taktlücken geschlossen. Was im Einzelnen geplant ist:

Die Angebotsoffensive im ländlichen Raum des NVV startet mit der Buslinie 396 (Schwalmstadt -Schrecksbach - Alsfeld), die gemeinsam von NVV und RMV betrieben wird und die neue Bezeichnung X39 erhält. Dabei wird der bisherige Takt verdreifacht, sodass nicht wie bisher montags bis freitags alle zwei bis drei Stunden ein Bus unterwegs ist, sondern stündlich von frühmorgens ab 5 Uhr bis abends 21 Uhr, so der NVV. Darüber hinaus bekommt die Linie kürzere Fahrzeiten, sodass Fahrgäste Anschlüsse an Bus und Bahn besser erreichen können - unter anderem von Alsfeld kommend in Schwalmstadt-Ziegenhain nach Homberg (Efze) und Bad Hersfeld. Für das Angebot am Wochenende stehen alle zwei Stunden Busse statt Anruf-Linien-Taxis zur Verfügung.

Zudem wird der Fahrplan der Buslinie 400 (Hessisch Lichtenau - Spangenberg - Melsungen - Felsberg - Wabern - Fritzlar) am Wochenende vom Anruf-Sammel-Taxi auf ein Busangebot umgestellt. Folgen werden im Frühjahr die Buslinie 200 (Eschwege - Waldkappel - Hessisch Lichtenau) und die Buslinie 210 (Helsa - Großalmerode - Witzenhausen). Dabei wird der Fahrplan ebenfalls ergänzt, sodass ein Stundentakt entsteht, teilte der NVV mit. Weitere Buslinien in anderen Landkreisen seien geplant.

Änderungen gibt es zum Fahrplanwechsel auch im Zugverkehr in den späten Abendstunden. Darüber hinaus werden laut NVV Taktlücken geschlossen. So gibt es für Pendler aus Eschwege morgens eine neue Direktverbindung nach Kassel und auf der Regionalzuglinie RB5 (Fulda - Bad Hersfeld - Bebra - Melsungen - Kassel) sind abends mehr Züge in Richtung Kassel unterwegs.

Im Einzelnen: Was ändert sich im NVV-Gebiet?

Weitere Veränderungen im regionalen Schienenverkehr sind laut NVV:

Linie RE17: Hagen - Warburg - Hofgeismar - Kassel

Zwischen Warburg und Kassel-Wilhelmshöhe gibt es weitere durchgehende Züge: Abfahrt Warburg 13.23 Uhr und 19.23 Uhr, Ankunft Kassel-Wilhelmshöhe 14.00 Uhr bzw. 19.57 Uhr; Abfahrt Kassel-Wilhelmshöhe 10.02 Uhr und 20.02 Uhr, Ankunft Warburg 10.36 Uhr bzw. 20.36 Uhr (diese beiden Züge fahren weiter ins Sauerland).

Linien RB5, RT5: Fulda - Bad Hersfeld - Bebra - Melsungen - Kassel

Der Zug der Linie RB5 um 21.50 Uhr von Bad Hersfeld nach Kassel Hauptbahnhof fährt täglich bereits ab Fulda (Abfahrt 21.22 Uhr) - also auch am Wochenende und an Feiertagen.

Der Zug mit Abfahrt in Fulda um 23.01 Uhr (Sonn- und Feiertag 23.09 Uhr) fährt über Bebra hinaus weiter bis Kassel Hauptbahnhof (Ankunft 0.37 Uhr bzw. 0.45 Uhr) und hält an allen Stationen.

Linie RB7: Göttingen - Bebra - Fulda

Neu ist eine Direktverbindung von Eschwege nach Kassel Hauptbahnhof von Montag bis Freitag – ohne Umstieg in Eichenberg. Abfahrt in Eschwege um 6.17 Uhr, Ankunft in Kassel Hauptbahnhof um 7.30 Uhr. Dadurch entstehen auch bei anderen Zügen dieser Linie leicht geänderte Fahrzeiten in den frühen Morgenstunden.

Linien RE30, RE98, RB38, RB39, RB41: Frankfurt - Schwalmstadt-Treysa - Wabern - Kassel

Linie RE30

Auf dieser Linie wird auch in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Fahrt nach Kassel Hauptbahnhof angeboten. Abfahrt in Frankfurt Hauptbahnhof um 23.24 Uhr, Ankunft in Kassel Hauptbahnhof um 1.49 Uhr.

Linie RE98

Bis auf einzelne Züge in den frühen Morgen- und späten Abendstunden halten die Züge dieser Linie nicht mehr in Baunatal-Rengershausen und Kassel-Oberzwehren.

Linie RB42: Bestwig/Brilon Stadt - Brilon Wald - Korbach - Frankenberg - Marburg

Von Marburg gibt es um 22.29 Uhr eine neue Verbindung nach Frankenberg mit Ankunft um 23.15 Uhr.

Die bisher nur am Wochenende angebotene Spätfahrt mit Abfahrt in Brilon Stadt um 22.48 Uhr ist auch Montag bis Freitag und damit täglich nach Korbach unterwegs (Ankunft um 23.38 Uhr).

In Frankenberg fahren die Züge nach Korbach nun zur Minute .17 ab statt wie bisher zur Minute .19.

Der Zug um 21.10 Uhr von Korbach über Willingen nach Brilon Stadt fährt täglich immer zur selben Zeit ab und erreicht Brilon Stadt um 21.58 Uhr.

Stadt und Landkreis Kassel

Linie 152: Heimarshausen - Elbenberg - Naumburg - Balhorn - Merxhausen - Sand - Breitenbach - Hoof - Elgershausen - Großenritte

Auf dieser Linie gibt es künftig von Montag bis Samstag eine neue stündliche und umsteigefreie Direktverbindung zwischen Schauenburg und Baunatal-Großenritte. Die Linie ergänzt damit die weiterhin bestehenden Fahrten mit dem Anruf-Sammel-Taxi in diesem Bereich. Das Angebot ist vor allem vorteilhaft für ältere Menschen, die das medizinische Versorgungszentrum in Großenritte erreichen möchten. Außerdem besteht an der Tram-Endhaltestelle Bahnhof Großenritte Anschluss an die Tram 5 nach Kassel.

Die Fahrten finden zwischen etwa 5.30 Uhr und 21.30 Uhr bzw. samstags zwischen etwa 8.30 Uhr und 17.30 Uhr statt. Die Umsteigeverbindung von Schauenburg nach Baunatal (Stadtmitte) an der Haltestelle Am Brand alle 15 bis 30 Minuten bleibt weiterhin bestehen.

Werra-Meißner-Kreis

Auf den Bus-, Stadt-Bus- und Anruf-Sammel-Taxi-Linien wird es keine Änderungen geben.

Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Linie 315: Nentershausen - Solz - Bebra

Bereits seit längerem gibt es für die Fahrten von Braunhausen nach Bebra ein Anruf-Sammel-Taxi, dies ist nun auch für die Rückfahrten ab Bebra der Fall.

Linien 360 und 365: Eiterfeld/Haunetal - Hauneck - Bad Hersfeld

Nach der Fertigstellung der Ortsumgehung der Bundesstraße B27 im Bereich der Gemeinde Hauneck wurde der Streckenverlauf noch einmal angepasst. Von Bad Hersfeld kommend halten die Busse zuerst in Unterhaun an der Haltestelle Gewerbegebiet, die auch aus Richtung Bad Hersfeld bedient wird, dann an der Haltestelle Rotenseer Weg. Die nahe gelegene Haltestelle Bürgermeisteramt wird daher nicht mehr angefahren. Danach fährt die Linie 360 über Rotensee, Oberhaun und Sieglos Richtung Eiterfeld, die Linie 365 Richtung Haunetal. In Richtung Bad Hersfeld sind die Busse entsprechend umgekehrt unterwegs.

Schwalm-Eder-Kreis

Linie 400: Hessisch Lichtenau - Spangenberg - Melsungen - Felsberg - Wabern - Fritzlar

Wegen der guten Nachfrage wird der Abschnitt Melsungen - Hessisch Lichtenau jetzt auch an Wochenenden mit Bussen bedient – zwischen Melsungen und Spangenberg im Stundentakt, zwischen Spangenberg und Hessisch Lichtenau alle 2 Stunden.

Auf dem Abschnitt Melsungen - Wabern werden stündlich Anruf-Sammel-Taxi-Fahrten angeboten – mit kurzen Anschlüssen an die Busse der Linie 400 in Melsungen und an die Regionalzuglinien RB39 (Bad Wildungen - Fritzlar - Wabern - Kassel) und RE98 (Frankfurt - Schwalmstadt-Treysa - Wabern - Kassel) in Felsberg-Gensungen.

Auf der Schulverbindung Schnellrode - Spangenberg wird morgens ein Kleinbus fahren.

Morgens gibt es eine zweite Verbindung von Spangenberg sowie den Stadtteilen Mörshausen und Adelshausen zum Schulzentrum Melsungen.

Linie 419: Borken - Neuental - Verna

Es wird jetzt eine zusätzliche Fahrt von der Haltestelle Zimmersrode Grundschule angeboten, die um 16.10 Uhr abfährt.

Linie 441: Spangenberg - Morschen - Spangenberg

Diese Linie fährt in Morschen die Haltestelle Bahnhof nicht mehr an. Stattdessen wird die Haltestelle Sparkasse bedient.

Linie 470: Bad Hersfeld - Kirchheim - Oberaula - Neukirchen - Schwalmstadt

Die Abfahrten an der Haltestelle Treysa Bahnhof erfolgen zur Minute .15 (statt bisher zur Minute .11), um damit einen sicheren Umstieg auf die RMV-Linie X39 (s. u., ehemals RMV-Linie 396) zu gewährleisten.

Linien 490 und 491: Melsungen - Malsfeld - Ostheim - Homberg (Efze) - Frielendorf - Schwalmstadt

und

Melsungen - Malsfeld - Knüllwald - Homberg (Efze)

Wegen der hohen Nachfrage im Schülerverkehr zwischen Homberg (Efze), Knüllwald und Melsungen fahren an Schultagen zwei Busse zur ersten Schulstunde von Homberg (Efze) nach Melsungen: Um 6.55 Uhr startet die Linie 491 auf dem gewohnten Linienweg, um 7.00 Uhr startet zusätzlich die Linie 490, die Oberbeisheim, das Gewerbegebiet Ostheim und Elfershausen anfährt. Diese Fahrt der Linie 490 wird auch in den Ferien angeboten. Dadurch entsteht Montag bis Freitag eine neue Frühverbindung zum Gewerbegebiet Ostheim.

Linie 498: Jesberg-Reptich - Neuental - Schwalmstadt-Treysa

Diese Linie bedient jetzt auf jeder Fahrt auch Schwalmstadt-Allendorf.

RMV-Linie X39 (bisher RMV-Linie 396): Schwalmstadt-Treysa - Schrecksbach - Alsfeld

Die bisherige RMV-Linie 396 fährt nun als Buslinie X39 – Montag bis Freitag im Stundentakt, an Wochenenden und Feiertagen im 2-Stunden-Takt.

Es fahren jetzt an allen Tagen Busse (statt wie bisher an Wochenenden und Feiertagen Anruf-Linien-Taxen).

Das Fahrtenangebot wird in die Abendstunden ausgeweitet, die Fahrzeiten sind kürzer durch direktere Linienführung, in Richtung Homberg (Efze) und Neukirchen bestehen gute Umsteigemöglichkeiten.

Kreis Waldeck-Frankenberg

Linie 501.2 (Saisonverkehr): Viermünden - Burg Hessenstein - Ederbringhausen/Asel-Süd - Herzhausen

Der Saisonverkehr auf dieser Rufbuslinie für Großgruppen wird um 2 Monate verlängert und vom 1. März bis zum 30. November 2019 angeboten.

Linie 502.2: Immighausen - Buchenberg - Schreufa - Frankenberg

Auf dieser Linie besteht mit der Fahrt ab Sachsenberg, Mitte um 7.00 Uhr eine weitere Verbindung nach Frankenberg (Ankunft Regenbogenschule um 7.20 Uhr).

Linien 503 und 560 (Saisonlinien): Herzhausen - Vöhl - Waldeck - Hemfurth-Edersee

und

Twistesee - Bad Arolsen - Diemelsee - Willingen

Die beiden Saisonlinien sind vom 1. April bis zum 31. Oktober 2019 unterwegs.

Linie 544: Dodenhausen / Hundsdorf - Armsfeld - Bergfreiheit - Odershausen - Bad Wildungen

Auf dieser Linie werden drei Fahrten unabhängig vom Schulverkehr bis Haina-Dodenhausen angeboten – sie fahren ab bzw. kommen an um 10.08 Uhr, 12.08 Uhr und 17.08 Uhr.

Linie 570: Gemünden - Haina - Frankenberg

Die bisherige Abfahrt um 12.50 Uhr von Frankenberg, Bahnhof über Schulzentrum nach Gemünden wurde um 25 Minuten nach hinten auf 13.15 Uhr verschoben. Damit ist die Abfahrt in Richtung Gemünden auf die sechste Schulstunde hin optimiert.

Diese Haltestellenänderungen gelten im NVV-Gebiet ab 9. Dezember 2018

Im Werra-Meißner-Kreis:

Ort Linie Haltestelle alt (entfällt/abgebaut) Haltestelle neu Großalmerode 210, (205), AST 210 Am Äckerchen Hessisch Lichtenau 200, 205, 206, 290, AST 209.1, 209.2, 209.3 Rexinger Straße Hessisch Lichtenau-Walburg 200, 205, 206, 290, AST 209.2 Am Tanzplatz

Im Kreis Hersfeld-Rotenburg:

Ort Linie Haltestelle alt (entfällt/abgebaut) Haltestelle neu Hauneck-Unterhaun 360, 365 Gewerbegebiet (jetzt in beiden Richtungen)

Im Schwalm-Eder-Kreis:

Ort Linie Haltestelle alt (entfällt/abgebaut) Haltestelle neu Homberg-Mardorf 450 Mitte Am Scherchen Homberg-Mardorf (Jan. 2019) 450 Abzweig Mardorf Mardorf (barrierefrei)

Im Kreis Waldeck-Frankenberg:

Ort Linie Haltestelle alt (entfällt/abgebaut) Haltestelle neu Allendorf-Haine 540 Abzw. Haine Allendorf-Haine 540 Neue Straße Diemelsee-Adorf 506 Abzw. Benkhausen Diemelsee-Giebringhausen 506, 508, AST Am Stein Lichtenfels-Goddelsheim 502.3 Aarmühle Willingen 506, 507, 560, AST Grundschule

Informationen für Fahrgäste zum Fahrplanwechsel im NVV-Gebiet

Der NVV empfiehlt seinen Fahrgästen, sich ab 9. Dezember vor Bus- oder Bahnfahrten über Änderungen zu informieren. Fahrplanauskünfte gibt es beim gebührenfreien NVV-Service-Telefon unter 0800-939-0800 oder unter www.nvv.de. Auf der Internetseite finden sich in der Rubrik Fahrplan & Netz -> Mein Fahrplan die aktuellen Fahrpläne für jede Linie zum Herunterladen. Diese können in einem Fahrplanbuch zusammengestellt und per E-Mail als PDF versendet werden. Außerdem finden Fahrgäste dort die aktuellen Linienfahrpläne jeder Regionalzug- und Regiotramlinie. Informieren können sich Fahrgäste auch in der NVV-App, in der sie auch Fahrkarten kaufen können.

Das ist der NVV

Der Nordhessische Verkehrsverbund, kurz NVV, organisiert die Zusammenarbeit von über 40 nordhessischen Verkehrsunternehmen, den überregionalen ÖPNV und den regionalen Schienenpersonennahverkehr. Nach eigenen Angaben hat der NVV seit 1995 sein Angebot im Zugverkehr um 38,6 Prozent und im Busverkehr um 18,6 Prozent gesteigert. Fast 200.000 Fahrgäste nutzten täglich den Öffentlichen Personennahverkehr in Nordhessen. Mit dem erweiterten Angebot wolle man es schaffen, dass Autofahrer öfter Bahn oder Bus fahren, damit das Klima geschont werde, so NVV-Geschäftsführer Wolfgang Rausch. (mak/lhe)