Unfall im Landkreis Kassel: Motorradfahrer schwer verletzt

Kaufungen - Ein 59-jähriger Motorradfahrer trug bei einem Unfall in Kaufungen, Ortsteil Niederkaufungen, im Landkreis Kassel am Samstag (09.05.2020) schwere Verletzungen davon. Nach Angaben der Polizeibeamten war der 59-Jährige aus dem Landkreis Kassel zum Zeitpunkt des Unfalls auf der Theodor-Heuss-Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte unterwegs.

Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Niestetal im Landkreis Kassel befuhr zeitgleich den Hessenring aus Richtung Witzenhäuser Straße kommend in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Als der junge Mann die vorfahrtsberechtigte Theodor-Heuss-Straße kreuzen wollte, übersah er den Motorradfahrer und stieß seitlich mit dem Motorrad zusammen.

Unfall im Landkreis Kassel: Motorradfahrer wurde schwer verletzt

Der 59-Jährige aus dem Landkreis Kassel wurde durch den Aufprall von seinem Motorrad katapultiert und auf ein entgegenkommendes Auto eines 39-Jährigen aus Kaufungen im Landkreis Kassel geschleudert. Bei dem Unfall erlitt der Motorradfahrer aus dem Landkreis Kassel schwere Verletzungen.

Nach notärztlicher Erstversorgung durch einen Rettungswagen wurde der Schwerverletzte in eine Klinik in Kassel gebracht. Die Fahrer der beiden Pkws blieben unverletzt.

Unfall im Landkreis Kassel: Erheblicher Sachschaden

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs sowie der Ursache wurde ein Gutachter eingeschaltet.

