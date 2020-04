Brutaler Raub von Jugendgruppe in Fuldabrück: Opfer wird gewürgt

In Fuldabrück verübten Teenager einen brutalen Raub und verletzten das Opfer. Symbolbild

Eine Gruppe begeht in Fuldabrück im Landkreis Kassel einen brutalen Raub. Dabei setzen sie Gewalt gegen ihr Opfer ein.

Landkreis Kassel - In Dittershausen einem Ortsteil vom Fuldabrück kam es am Montagnachmittag (27.04.2020) zu einem schweren Raub. Laut Angaben der Polizei geschah die Tat gegen 16.10 Uhr. Ein 18-Jähriger wurde dabei von drei Tatverdächtigen beraubt und angegriffen.

Laut den Beamten des Polizeipräsidiums Nordhessen war der 18-jährige am Nachmittag allein auf einer Parkbank an dem Radweg 1. Die Parkbank hatte er mit den späteren Tatverdächtigen als Treffpunkt vereinbart.

Landkreis Kassel: Schwerer Raub in Dittershausen - Jugendgruppe raubt Gleichaltrigen aus

Als die drei Tatverdächtigen schließlich an der Bank in Dittershausen in Fuldabrück (Landkreis Kassel) eintrafen, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 18-jährige Geschädigte gewürgt und anschließend seine Gürteltasche geraubt wurde.

Glücklicherweise blieb das Opfer bei dem Raub unverletzt und der 18-Jährige kam mit dem Schrecken davon. Laut Polizei sollen sich das Opfer des Raubes und die drei Räuber, ein 18-Jähriger sowie die beiden 15-Jährigen, gekannt haben.

Landkreis Kassel: Jugendliche rauben Gleichaltrigen aus - Polizei nimmt Täter fest

Die Tatverdächtigen flüchteten nach dem Raub zunächst in Richtung Ortsmitte Dittershausen in Fuldabrück (Landkreis Kassel). Die Polizei leite eine Fahndung ein und konnte die jungen Männer schließlich festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte das Trio wieder nach Hause entlassen werden. Sie müssen sich nun wegen schweren Raubes verantworten.

