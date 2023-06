Im Kampf gegen den Dampf: Vellmar will mit Schildern auf Rauchverbot auf Spielplätzen hinweisen

Die Stadt Vellmar im Kreis Kassel will nun mit Schildern auf Rauchverbot auf Spielplätzen hinweisen. So sollen Kinder und Jugendliche geschützt werden.

Vellmar – Als in Hessen 2007 das Nichtraucherschutzgesetz eingeführt wurde, hatte der Gesetzgeber einen nicht ganz unwesentlichen Bereich vergessen: Kinderspielplätze. 2021 besserte das Land nach.

Seitdem ist das Qualmen zwischen Schaukel, Rutsche und Sandkasten verboten. Damit das in Vellmar auch jeder sieht, sollen künftig entsprechende Piktogramme auf allen 19 städtischen Spielplätzen darauf hinweisen. Das hat das Stadtparlament entschieden.

Kreis Kassel: Vellmar will mit Schildern auf Rauchverbot auf Spielplätzen hinweisen

Rauchen verboten: Was seit 2021 in Hessen gesetzlich gilt, soll bald auch als Piktogramm auf den Schildern der Vellmarer Spielplätze stehen.

„Wir fordern eine unmissverständliche Kennzeichnung des Rauchverbotes und Überwachung der Einhaltung, notfalls mit Bußgeldern“, sagte Christoph Schneehain, der für die CDU den Antrag in der Stadtverordnetenversammlung vorstellte. Unter Rauchen sei ausdrücklich auch die „Benutzung von elektronischen Zigaretten und Tabakerhitzern“ zu verstehen.

So steht es nun auch im Nichtraucherschutzgesetz. „Mit einer entsprechenden Kennzeichnung des Verbots, die bisher auf den Spielplätzen nicht vorhanden ist, und einer Überwachung der Einhaltung können wir einen wertvollen Beitrag zum Gesundheitsschutz von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen leisten“, sagte Schneehain.

Er hatte zuvor in den Fachausschüssen den Antrag auch mit den Worten begründet, dass „viele Kinder uns berichten, dass sie in Sandkästen Zigaretten finden“. Die anderen Fraktionen im Stadtparlament stimmten dem CDU-Vorschlag einstimmig zu.

Rauchverbot auf Spielplätzen in Vellmar soll Gesundheit von Kindern schützen

Wolfhard Eidenmüller vom Ordnungsamt der Stadt bestätigt auf Nachfrage unserer Zeitung, dass es aus der Bürgerschaft „immer mal wieder“ Beschwerden über rauchende Menschen auf Spielplätzen und weggeworfene Zigarettenkippen gebe – aber auch über liegengelassenen Müll und Hunde auf Spielplätzen.

Bürgermeister Manfred Ludewig (SPD) begrüßte den Beschluss des Parlaments, hatte jedoch im Vorfeld darauf hingewiesen, dass die Verwaltung ohnehin schon an neuen, einheitlichen Schildern für alle öffentlich zugänglichen Spielplätze arbeite.

Auf diesen Hinweistafeln, die in Vellmar bislang unterschiedlich aussehen, sei Platz für mehrere Verbots-Piktogramme wie durchgestrichene Zigaretten und Hunde. „Sobald der Haushalt genehmigt ist, werden die Schilder aufgehängt“, sagt der Rathauschef. Was sie kosten, könne er derzeit noch nicht sagen. (Sebastian Schaffner)

Schilder unterliegen einer Norm

Spielplatzschilder unterliegen einer eurpäischen Norm, der DIN EN 1176. Darin ist festgelegt, welche Informationen auf dem Schild stehen müssen: Name und Standort des Spielplatzes, die Notrufnummer 112 und Kontaktdaten des Wartungspersonals bei Schäden an Spielgeräten. Piktogramme, die auf ein Rauchverbot hinweisen oder darüber informieren, dass Kinder beim Spielen wegen Strangulationsgefahr Schlüsselbänder und Helme abnehmen sollten, werden in der Norm lediglich empfohlen. (ses)