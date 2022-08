Landkreis Kassel: Zahl der Brunnen im privaten Bereich nimmt zu

Von: Moritz Gorny

Die Zahl der Brunnenanzeigen im Landkreis nimmt zu. Allerdings warnen Experten davor, das Grundwasser anzuzapfen, da die Pegel seit Jahren stetig sinken. © Panthermedia/Sven Fuchs

Trockenheit und Wassergebühren dürften Gründe dafür sein, dass immer mehr Menschen in ihrem Garten einen Brunnen bohren. Dazu Fragen und Antworten.

Kreis Kassel – Dem Landkreis Kassel zufolge, bei dem solche Entnahmen angezeigt werden müssen, ist die Zahl der Wasserquellen im Privatbereich zuletzt gestiegen. Laut Landkreissprecher Harald Kühlborn gab es seit den 80er-Jahren insgesamt 330 angezeigte Entnahmen. 80 davon seien allerdings in den vergangenen fünf Jahren eingegangen. Laut Kühlborn wollen davon 55 Gartenbesitzer ihr Grün mit Wasser versorgen. 25 Anlagen sind allein in den vergangenen anderthalb Jahren beim Kreis gemeldet worden. Beratungsanfragen hätten sich sogar verdreifacht.

Was ist zu dem Trend noch bekannt?

Laut Adis Hadzic bohren Menschen im Landkreis Kassel in ihrem Kleingarten oder aber im Garten am Haus Brunnen. „Das nimmt zu.“ Hadzic vermietet in Lohfelden Baugeräte und hatte bis vor Kurzem auch die Bohrgeräte für die Wasserquellen im Sortiment. Seine Kunden hätten hier selbst Hand anlegen wollen, um Pflanzen im Garten gießen zu können, oder aber den Pool zu füllen.

Was muss beim Anlegen eines Brunnens beachtet werden?

Eigentlich braucht man immer eine Genehmigung, um Wasser zu fördern. Ausnahmen sind allerdings, wenn es sich beispielsweise um einen Haushalt oder aber Hofbetrieb beziehungsweise eine Viehtränke handelt. Dafür muss lediglich bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Kassel gemeldet werden, dass ein Brunnen gebohrt wird – allerdings schon einen Monat vor dem Bohren. Ganz ohne Papierkram geht das allerdings nicht: Notwendig sind laut Kühlborn Nachweise zu Standort, Fördermengen und -technik, Brunnenausbau und Verwendungszweck der Anlage. Ist das Projekt geprüft, schickt die Untere Wasserbehörde innerhalb eines Monats die Anzeigebestätigung und legt fest, ob sie an Auflagen und Bedingungen geknüpft ist. Höchstens 3600 Kubikmeter dürfen dann pro Jahr gefördert werden.

Kann ein Brunnenbau verboten werden?

Ja, das passiert in Einzelfällen, sagt Kreissprecher Kühlborn. Insbesondere wenn klar ist, dass die erlaubte Entnahmemenge überschritten wird. Laut Kühlborn spielt die Trockenheit hierbei zunehmend eine Rolle. Ein Verbot, das Grundwasser anzuzapfen, gibt es zwar noch nicht. Aber die Zuständigen in den Behörden bundesweit diskutieren darüber immer häufiger. Sollte das Recht eingeschränkt werden, müsste dieses auf Landes- oder Bundesebene passieren, sagt Kühlborn.

Wieso wird darüber diskutiert?

Auch wenn es trocken ist: „Die Lösung kann nicht sein, dass jeder Garten einen eigenen Brunnen erhält“, sagt Kühlborn. Stattdessen rät die Untere Wasserbehörde laut dem Sprecher dazu, Regen- und Schneewasser zu sammeln und für den Garten zu nutzen. Auf der anderen Seite helfe es beispielsweise auf Rasenfllächen zu verzichten und stattdessen Bodendecker zu pflanzen, um den Garten gegen Trockenheit zu wappnen. „Im Sommer empfehlen wir keine Entnahmen aus Gewässern und eine möglichst geringe Grundwassernutzung zu Bewässerungszwecken“, sagt der Kreissprecher.

Was sagen Umweltschützer?

Deutlichere Worte fallen seitens des Nabu Kaufungen-Lohfelden: „Wasser sparen ist die Devise, nur so sichern wir langfristig unser Überleben“, sagt der Vereinsvorsitzende, Martin Lange. Seit 2018 seien die Grundwasserspiegel stetig gesunken. „Da hilft es nicht, wenn wir mit Grundwasser einen Pool befüllen, oder den Rasen bewässern“, sagt Lange.

Wie haben sich die Grundwasserstände in Hessen entwickelt?

Laut Hessischem Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) sind die Grundwasserstände in den vergangenen Jahren hessenweit gesunken. So sei an immer mehr Messstellen im Bundesland zu sehen, dass die Wasserspiegel unterdurchschnittlich hoch sind. Das geht aus dem HLNUG-Bericht für Juli hervor.

