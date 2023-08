Landrat Andreas Siebert im Interview: „Können uns Defizit auf Dauer nicht leisten“

Von: Sebastian Schaffner, Michaela Pflug

In den Urlaub geht es auf Rädern: Landrat Andreas Siebert in seinem Camper. © Sebastian Schaffner

Seit zwei Jahren hat Andreas Siebert das Sagen im Kreishaus. Im Interview spricht er über die Zukunft der Kliniken, die AfD und Kassels neuen OB.

Kreis Kassel – Seit zwei Jahren hat Andreas Siebert (SPD) das Sagen im Kreishaus. Im Interview spricht der 53-jährige Landrat über die geplante Krankenhausreform und die Zukunft der beiden Kreiskliniken, das Umfrage-Hoch der AfD, die Digitalisierung der Schulen und die Zusammenarbeit mit Kassels neuem Oberbürgermeister Sven Schoeller (Grüne).

Zur Person Andreas Siebert ist seit 2021 Landrat des Landkreises Kassel. Der 53 Jahre alte Sozialdemokrat war zuvor Erster Kreisbeigeordneter (2018 bis 2021) und davor zwölf Jahre lang Bürgermeister der Gemeinde Niestetal. Mit Vize-Landrätin Silke Engler teilt er sich den Vorsitz des SPD-Unterbezirksvorstands Kassel-Land. Siebert ist mit seiner Frau Diana verheiratet. Sie haben vier Kinder sowie zwei Hunde. In seiner Freizeit hört Siebert, der in Niestetal zur Schule gegangen ist und dort heute noch lebt, gerne Musik von Udo Lindenberg. Beim Fußball drückt er dem FC Bayern München die Daumen. Die Frage nach seinem Lieblingsessen beantwortet der passionierte Camper mit: „Alles Gegrillte“. Unser Foto zeigt ihn kurz vor dem Sommerurlaub beim Geschirreinräumen in seinem Wohnwagen.

Herr Siebert, ein Drittel Ihrer sechsjährigen Amtszeit ist rum. Zufrieden?

Wir waren vor allem in der Krisenbewältigung gefangen. Erst Corona, dann Energiekrise, dann die Geflüchteten aus der Ukraine. All das haben wir gut gemeistert. Ja, ich spüre deshalb eine gewisse Grundzufriedenheit.

Welche Note würden Sie Ihrer Amtszeit geben?

Puh. Sich selbst zu benoten, ist immer schwierig.

Als nebenamtlicher Dozent beim Verwaltungsseminar Kassel für Kommunalrecht bringen Sie da doch eigentlich eine gewisse Erfahrung mit.

Na gut, dann sage ich: eine Note zwischen zwei und drei.

Im Landratswahlkampf versprachen Sie, dafür zu sorgen, dass Schulen und Verwaltung eine gute digitale Ausstattung bekommen. Wo hakt’s noch?

Es hakt nicht an den Ideen, was kommen muss. Es hakt hier und da an den Lieferungen. Wir haben schon viele Schulen ans Glasfasernetz angeschlossen. Dort, wo das noch nicht der Fall ist, sind die Aufträge erteilt.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Ende des Jahres sollen so gut wie alle Schulen mit ausreichend Bandbreite angeschlossen sein. Grundsätzlich haben wir personell Support-Mitarbeiter in Schulen aufgestockt und wir haben finanziell mächtig aufgestockt, auch mit eigenem Kreis-Geld.

Über wie viel Geld sprechen wir?

Wir geben allein 23 Millionen Euro für die Digitalisierung in Schulen aus. Die Maßnahmen in der Kreisverwaltung kommen dann noch oben drauf, sodass wir locker auf 30 Millionen Euro kommen. Eher mehr.

Was sind die größten Herausforderungen im zweiten Halbjahr?

Das ist und bleibt unser Haushalt, der in diesem Jahr schon nicht gut aussieht. Für das nächste Jahr ist auch nicht zu erwarten, dass es besser wird, eher vielleicht sogar noch schlechter. Und wir haben natürlich das große Thema der Kliniken, die nicht unerheblich zum Defizit beitragen. Wir müssen aber auch im nächsten Haushalt die gestiegenen Sozialkosten abfedern, wir erwarten eine deutlich höhere LWV-Umlage (Landeswohlfahrtsverband, Anm. d. Red.) und nicht unerhebliche Personalkostensteigerungen. Und wir wissen im Moment noch nicht, wie sich unsere Einnahmen gestalten.

Herausfordernd ist für viele auch der Umgang mit der AfD. Was ist Ihre Meinung?

Ich schließe jegliche Zusammenarbeit mit der AfD aus. Wir laufen grundsätzlich Gefahr, den gesellschaftlichen Konsens zu verlieren. Deshalb brauchen wir starke Kommunen, um vor Ort gegen die einfachen Antworten der AfD vorzugehen. Sie behauptet zwar immer, sie habe Lösungen. Die hat sie aber nicht. Die anderen Parteien müssen den Menschen so ein gutes Angebot machen, dass sehr glaubwürdig rüberkommt: Wir haben Lösungen. So eine Nummer wie die Heizungspläne von Herrn Habeck sind da natürlich denkbar schlecht. Ich habe noch nie so eine große Verunsicherung in der Bevölkerung gespürt. Ältere Menschen standen mit Tränen in den Augen vor mir, weil sie glaubten, sie müssten jetzt ihr Haus verkaufen. So etwas darf nicht passieren.

Was schlagen Sie vor?

Wir – der Landkreis, die Städte und Gemeinden – müssen in die Lage versetzt werden, unsere Aufgaben vernünftig zu erledigen. Damit wir gute soziale Angebote machen können, die Infrastruktur erhalten, gutes Personal bekommen, das gut bezahlt wird. Dann nehmen wir der AfD den Wind aus den Segeln.

Und wenn nicht?

Dann wird die Lage immer ernster.

Warum bekommt eine Partei, die laut dem Verfassungsschutzpräsidenten „rechtsextremistische Verschwörungstheorien“ auf ihrem jüngsten Parteitag in Magdeburg verbreitet hat, derart viel Zuspruch in Umfragen, teilweise sogar mehr als Ihre SPD?

Umfragen sind noch keine Wahlen.

In Ostdeutschland sieht die Realität aber doch schon genau so aus: Die AfD stellt in Thüringen nun einen Landrat, in Sachsen-Anhalt einen Bürgermeister. Ich glaube, es gibt schon noch einen großen Unterschied zwischen den neuen und den alten Bundesländern. Was wir brauchen, ist glaubwürdige Politik. Und das setzt voraus, dass wir nicht nur Sonntagsreden halten, sondern in die Lage versetzt werden, etwas zu tun und das dann auch umsetzen.

Heißt: Sie brauchen mehr Geld?

Wir benötigen eine auskömmliche Finanzierung, ja. Das Land Hessen hat jetzt verkündet, den Kommunen gehe es so gut wie noch nie. Das kann man pauschal so aber gar nicht sagen. Denn wie viel Bürgerhäuser und Edekas gibt’s denn nicht mehr? Wie entwickelt sich denn der ländliche Raum? Genau dort bekommt die AfD Zuspruch, weil dort das Abgehängtsein-Gefühl eine große Rolle spielt.

Wo soll das Geld herkommen?

Der Landkreis selbst muss sparen. Man sollte aber auch beachten, wie viele Sozialleistungen die letzten Jahre von oben nach unten zu uns gewandert sind. Stichwort Wohngeldreform: Die ist gut, wir setzen das um. Aber dafür bekommen wir keine zusätzlichen Mitarbeiter. Der Teil der Anspruchsberechtigten im Bereich Sozialhilfe ist gestiegen, deshalb bekommen wir aber nicht mehr Geld. Auch das Recht auf Grundschulbetreuung ist super. Es ist aber höchst unwahrscheinlich, dass wir das zum Stichtag umgesetzt haben. Selbst wenn wir alle Umbauten schaffen, wo kommt das Personal her? Da wird ein Gesetz beschlossen und dann sollen wir das mal umsetzen. Wir reden gar nicht darüber, ob wir das überhaupt hinkriegen. Ein weiteres Problem ist die Geisel Schuldenbremse.

Inwiefern?

Wegen der Schuldenbremse werden keine Schulden gemacht – aber man investiert auch nicht. Man muss darüber nachdenken, wie man Erhalt und Ausbau der Infrastruktur auch abseits der Hauptstraße hinbekommt.

Sie sprachen von Lösungen und benennen Probleme. Was würde denn helfen?

In Bezug auf den Rechtsanspruch bei der Nachmittagsbetreuung sollte man über Standards reden und darüber, welche wir uns überhaupt leisten können. Im Kita-Bereich werden nun auch Logopäden und Ergotherapeuten anerkannt. Es braucht aber noch mehr. Denn was passiert denn, wenn man kein Personal hat? Dann werden Kitas geschlossen, dann fällt im ländlichen Raum wieder etwas weg.

Sie sagten eben, der Landkreis müsse selbst sparen. Wo sparen Sie denn?

An allen Ecken und Kanten. Wir geben weniger für die Unterhaltung von Gebäuden aus, sparen also an der Substanz. Ansonsten haben wir noch nicht so viel Einsparpotenzial entdecken können. Bei den Personalkosten, dem Hauptkostentreiber, halten wir uns bedeckt. Wir können nicht einfach so Stellen im Jugendamt streichen, das hat personalintensive Aufgaben. Mithilfe digitaler Prozesse werden wir in Zukunft Geld sparen. Damit das passiert, müssen wir aber zuerst in Ausstattung und Fortbildungen investieren. Digitalisierung ist auch wichtig, weil wir wissen, dass wir das Personal nicht bekommen, das wir brauchen. Aber ich sehe es schon als eine meiner Hauptaufgaben an, den Haushalt zu konsolidieren.

Das Defizit der Kreiskliniken wird nicht, wie geplant, auf unter fünf Millionen Euro pro Jahr sinken. Die geplante Krankenhausreform wird Krankenhäuser nicht mit mehr Finanzmitteln ausstatten. Wäre es nicht ehrlich, zu sagen, dass sich der Landkreis auf Dauer keine zwei Kliniken leisten kann?

Wir müssen erst einmal die Reform abwarten. Wir müssen wissen, was wir anbieten dürfen und was das für Konsequenzen hat. Es wird zwar im ganzen System nicht mehr Geld geben, aber es sind Umschichtungen geplant. Die Vorhaltepauschalen werden sich auswirken, aber wie, wissen wir noch nicht. Nach der Reform muss man sich ein offenes, transparentes Verfahren überlegen, um über die Zukunft zu reden. Wir können uns nicht immer wieder ein hohes Defizit leisten, dafür haben wir einfach das Geld nicht. Beide Kliniken erwirtschaften Verluste.

Aber über mögliche Folgen der Reform werden Sie sich doch schon Gedanken machen?

Wir machen weiter. Wir haben für beide Standorte Planer und Berater und gutes eigenes Personal. Die denken alle darüber nach, wie das vernünftig ablaufen kann. Ich glaube schon, dass wir das Defizit langfristig etwas reduzieren können, dafür müssen wir möglicherweise gewohnte Pfade verlassen.

Stadt und Kreis Kassel arbeiten in vielen Bereichen zusammen. Kassel hat einen neuen Oberbürgermeister. Haben Sie Sven Schoeller schon kennengelernt?

Selbstverständlich.

Und, wie ist er so?

Nett.

Nett?

Ja, er ist sympathisch. (lacht) Oberbürgermeister und Landrat müssen schon im Interesse der Region gut zusammenarbeiten. Parteipolitik spielt da aus meiner Sicht keine Rolle. Ich glaube, das wird gut, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.

Zum Abschluss möchten wir Ihnen noch ein paar persönliche Entweder-oder-Fragen stellen: Barbie oder Oppenheimer?

Ich habe beide Kinofilme noch nicht gesehen. Aber wenn Oppenheimer gestreamt wird, gucke ich ihn mir an.

Nach Feierabend: Buch oder Fernsehen?

Fernsehen.

Ahle Wurst oder Veggie-Wurst?

Das ist einfach: Ahle Wurst.

Habichtswald oder Reinhardswald?

Das kann ich nicht beantworten. Ich bin Vorsitzender von beiden Naturparks.

Urlaub: Eher am Meer oder in den Bergen?

Am Meer.

Sie sind Camper: Zelt oder Wohnmobil?

Wohnmobil.

Rathaus Niestetal oder Kreishaus?

(lacht) Beides zu seiner Zeit. In Niestetal hat’s mir Spaß gemacht, das macht es mir jetzt auch.



(Sebastian Schaffner und Michaela Pflug)