Leidenschaft seit der Kindheit: Vellmarer hat mit Liebe Historie bewahrt

Langjähriger Einsatz: Das Bewahren der Vellmarer Geschichte und ihre Weitergabe – vor allem an die Jugend – liegen Karl-Heinz Gauler (85) nach wie vor am Herzen. © Bettina Wienecke

Nach mehr als 30 Jahren im Verein: Karl-Heinz Gauler gibt den Vorsitz des Geschichtskreises Vellmar ab.

Vellmar – Jutta Menninger, die zweite Vorsitzende, sprach dem scheidenden Ersten Vorsitzenden Karl-Heinz Gauler im Namen des Geschichtskreises Vellmar bei der Jahreshauptversammlung „besondere Anerkennung und ganz herzlichen Dank für langjähriges und außerordentliches Engagement in mehr als 30 Jahren, zunächst als zweiter, dann als Erster Vorsitzender“ aus. Auch sein Einsatz bei Führungen, beim Aufbau und der Betreuung des Museums Hof Helse sowie seine einzigartige Gestaltung von Beschriftungen, Plakaten, Ausstellungen und Festwagen wurden ausdrücklich gelobt.

Die Liebe zum Zeichnen und Malen sowie die Freude daran, Ortsgeschichte zu bewahren: Beides begleitet Karl-Heinz Gauler seit seiner Kindheit. „Ich habe mich schon früh für Dorfgeschichte interessiert und alten Leuten gern zugehört“, sagt der 85-Jährige. Kein Wunder, dass er in den Geschichtskreis Vellmar eintrat, den Werner Brandau gegründet hatte.

Gauler war von 1989 bis 1991 dort Beisitzer, von 1991 bis 1998 zweiter Vorsitzender, 1998 wurde der Obervellmarer zum Ersten Vorsitzenden gewählt. Er war maßgeblich an der Gestaltung des Museums des Geschichtskreises beteiligt, das sich zunächst im Bahnhof in Obervellmar befand und 2004 in den Hof Helse in der Alten Hauptstraße 22 umzog.

„Das Gestalten der Ausstellungen hat mir besonderen Spaß gemacht“, sagt er. Auch die Zinnfiguren-Ausstellung, die inzwischen der Stadt Vellmar gehört und die 23 Jahre lang im Schloss Wilhelmsthal bei Calden gezeigt wurde, gestaltete er mit.

Geboren wurde Karl-Heinz Gauler in Kassel. Das Haus in Obervellmar, das seine Eltern von 1947 bis 1949 erbaut haben, bewohnt er noch heute. Er studierte in Berlin, ab 1973 arbeitete er als selbstständiger Grafiker. Karl-Heinz Gaulers Wandmalereien zieren die Mehrzweckhalle in Frommershausen und das Tor zum Hof Helse.

Die Kalligrafie, die Kunst des schönen Schreibens, liebt der 85-Jährige besonders. Darüber hinaus war er künstlerisch aktiv, gestaltete Skulpturen, zeichnete, malte und hat sich bei den zahlreichen Veröffentlichungen des Vereins stets mit eingebracht.

Karl-Heinz Gauler ist mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen ausgezeichnet worden, 2019 wurde ihm ergänzend der Ehrenschild in Bronze des Landkreises Kassel überreicht.