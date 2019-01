Erkrankungen des Schultergelenks

In unserem Patientenforum zum Thema Schulter werden Ihnen unsere Experten einen Eindruck von unserer Arbeit geben sowie typische Erkrankungen und deren Therapie vermitteln.

+ Dr. med. Franz-Josef Müller Wie in allen anderen Gebieten der Orthopädie, brachte neben der verbesserten manuellen Untersuchungstechnik, die neuartige Bildgebende Untersuchung mit Sonographie und Kernspintomographie den eigentlichen Durchbruch bei der Erkennung und Behandlung von Schultererkrankungen.

Die Schulterchirurgie hat in den vergangenen Jahren durch die Erkenntnisse der Biomechanik, verbesserte Operationstechniken und gesteigertem Anspruch an Funktionserhalt sowohl bei den Ärzten als auch bei den Patienten einen deutlichen Aufschwung genommen. Seit vielen Jahren ist das Schultergelenk ein fest integrierter Bestandteil bei der Behandlung von Erkrankungen und Verletzungen des Bewegungsapparates in unserer Klinik. Das Spektrum reicht heute von der Arthroskopie über Rekonstruktionen unter Einsatz von Muskelplastiken bis hin zu künstlichen Gelenken.

Mittwoch, 16. Januar 2019, 18-20 Uhr

Veranstaltungsort: Seniorenwohnanlage LosseStern, Leipziger Str. 422, 34260 Kaufungen

Infotelefon Patientenforen: 05602 83-1201

Dr. med. Franz-Josef Müller, Chefarzt Allgemeine Orthopädie und Traumatologie

Programm

18:00 Uhr Begrüßung

Anatomie des Schultergelenks, Mustafa Kilic, Oberarzt

Erkrankungen der Schulter und ihre Therapie, Mustafa Kilic, Oberarzt

Anästhesie – Vorzüge verschiedener Anästhesieverfahren, Dr. med. Thomas Schnug, Chefarzt Anästhesie

Der künstliche Schulterersatz, Dr. med. Jens Klingebiel, Leitender Oberarzt

Die Nachsorge nach einer Operation, Susanne Larbig, Leitung Abteilung Physiotherapie

Anschlussheilbehandlung nach einer Schulteroperation, Uwe Throm, Sozialberatung

19:35 Uhr Wir beantworten gerne Ihre Fragen

20:00 Uhr Ende der Veranstaltung

Die Teilnahme ist kostenfrei!

Wir freuen uns auf Sie.