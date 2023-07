Lkw rammt Polizeiauto auf A44: Zwei Polizisten bei Unfall verletzt

Von: Clara Veiga Pinto

Teilen

Zu einem Unfall, bei dem zwei Polizisten verletzt wurden, ist es laut Polizei am Mittwochabend auf der Autobahn 44 gekommen.

Kreis Kassel/Baunatal – Zu einem Unfall, bei dem zwei Polizisten verletzt wurden, kam es laut Polizei am Mittwochabend auf der Autobahn 44 zwischen den Anschlussstellen Kassel-Bad Wilhelmshöhe und Zierenberg.

Die Beamten waren gegen 16.30 Uhr zu einem Unfall auf der Autobahn gerufen worden – dort war es zum Zusammenstoß zwischen zwei Autos gekommen. Zur Absicherung der Unfallstelle haben sie den Streifenwagen der Polizeiautobahnstation Baunatal mit eingeschaltetem Blaulicht auf dem rechten Fahrstreifen positioniert und Warnbaken aufgestellt, heißt es weiter.

Zwei Polizisten wurden bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 44 verletzt. © Feuerwehr Stadt Kassel

Unfall auf A44: Polizisten in Krankenhäuser gebracht

Gegen 18 Uhr sei ein aus Berlin stammender 54-jähriger Fahrer eines Sattelzuges aus noch unbekannten Gründen auf den Streifenwagen aufgefahren. Dabei wurden die beiden darin sitzenden Polizisten verletzt. Rettungskräfte brachten die beiden 39 und 59 Jahre alten Beamten in Krankenhäuser. Die Polizisten konnten sie aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen, heißt es weiter.

Sowohl an dem Funkwagen als auch am Lastkraftwagen entstanden laut Polizei „größere Sachschaden“. Später zog sich noch ein weiterer Autofahrer beim Überfahren der Trümmerteile Schäden an seinem Wagen zu. Die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle waren gegen 21 Uhr abgeschlossen, teilt die Polizei mit. (Clara Pinto)

Im vergangenen August stellte die Polizei in Baunatal bei einer Lkw-Kontrolle zahlreiche Mängel fest.