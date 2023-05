Lohfelden fördert Solaranlagen mit 100 000 Euro

Von: Boris Naumann

„100 Dächer für Lohfelden“: 100 000 Euro wird die Gemeinde Lohfelden für die Jahre 2023 und 2024 bereitstellen. Damit soll der Bau von PV-Anlagen auf die Dächer von privaten Wohnhäusern gefördert werden. © Rolf Haid

„100 Dächer für Lohfelden“: Unter diesem Motto wird Lohfelden ein Programm zur Förderung von PV-Anlagen auf Dächern von privaten Wohnhäusern auflegen. Darauf einigte sich mit großer Mehrheit die Lohfeldener Gemeindevertretung im Zuge ihrer jüngsten Sitzung. Schon im Februar war eine Förderung von sogenannten Balkonkraftwerken beschlossen worden.

Lohfelden – Insgesamt sollen für die PV-Förderung 100 000 Euro in den Haushalt eingestellt werden – für das Jahr 2023 genau 50 000 Euro und für das Jahr 2024 noch einmal die gleiche Summe. Laut vorgeschlagener Förderrichtlinie sollen Bürger aus Lohfelden für PV-Anlagen auf ihren Dächern einen Zuschuss von 10 Prozent der Gesamtkosten, maximal jedoch 1000 Euro als Zuschuss von der Gemeinde Lohfelden erhalten.

Der Antrag für die Auflage des Förderprogramms „100 Dächer für Lohfelden“ war von der SPD-Fraktion eingebracht worden. „Um das Klimaziel 2030 zu erreichen, sollten weitere Anreize für die Lohfeldener Bevölkerung gesetzt werden“, erklärte SPD-Fraktionsvorsitzende Katrin Schmidt. Nicht nur der Staat solle hierfür Anreize schaffen, sondern auch die Kommune.

Allein die Grünen lehnten den SPD-Antrag komplett ab. „Das, was die SPD vorschlägt, ist nichts Neues. Eine PV-Förderung ist hier doch längst beschlossen worden“, kritisierte Stefan Wetterau, Fraktionsvorsitzender der Grünen. Dabei verwies er auf den Beschluss der Gemeindevertretung vom 31. März 2022. Schon damals war auf Initiative der Grünen ein „Förderprogramm für CO2-einsparende Maßnahmen“ verabschiedet worden.

„Hier ging es um deutlich mehr, als nur um die Förderung von PV-Anlagen“, erinnerte Wetterau. „Hier ging es auch um den Austausch fossiler Energieträger, die Förderung von Solarthermie, von Stromspeichern und von Lastenrädern – und nicht zuletzt auch um Energieberatung“.

Nichts sei davon bisher umgesetzt worden, sagte Wetterau. „Wir warten bis heute drauf“. So mache es keinen Sinn, im Parlament jetzt laufend Einzelmaßnahmen zu verabschieden für etwas, das schon längst vereinbart wurde. Stattdessen solle die Verwaltung Tempo machen.

Schmidt verwies darauf, dass eine PV-Förderung als Einzelmaßnahme für die Verwaltung viel leichter umsetzbar sei. „Dagegen benötigt eine umfassende Förderung wie viel mehr Zeit zur Realisierung“, sagte Schmidt.

Doch auch Bernd Hirdes, Fraktionsmitglied der SPD, nahm die Verwaltung in die Pflicht. So sei es die Aufgabe des Bürgermeisters, dafür zu sorgen, dass Entscheidungen der Gemeindevertretung umgesetzt werden. So sei mit Blick auf den Beschluss vom März 2022 tatsächlich noch nicht so viel passiert. Bürgermeister Uwe Jäger (SPD) warb um Nachsicht. Derzeit sei es schwierig, zur Erledigung solcher Aufgaben die Verwaltung mit ausreichend Fachpersonal zu besetzen. „Es gibt einfach keine Leute“, sagte Jäger. So könne in Lohfelden die Stelle des Klimaschutzmanagers aktuell nur halb besetzt werden.

Kritisch äußerte sich auch die Unabhängige Liste Lohfelden (U2L) zum Förderprogramm. „Mit dem Programm erzeugen wir nicht nur 100 000 Euro Kosten für die Gemeinde, wir produzieren damit auch einen Mitnahmeeffekt bei Leuten, die es sich ohnehin leisten können“, merkte Pia Kirchner von der U2L an. Auch sei der SPD-Vorstoß zu eindimensional. „Wärmepumpen, Speicher, Solarthermie – all das wird nicht berücksichtigt“, sagte Kirchner.

Die Lohfeldener CDU-Fraktion begrüßte dagegen den SPD-Vorstoß. „Jeder Schritt in Richtung Klimaneutralität ist es Wert realisiert zu werden – auch wenn dabei ein Mitnahmeeffekt erzeugt werden sollte“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Dominik Haferburg. (Boris Naumann)