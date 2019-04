ASB-Hort in Lohfelden schließt im Sommer

Hier soll die Mensa an der Lohfeldener Regenbogenschule entstehen. Im Hintergrund ist der Schusterbau zu sehen, in dem die neuen Betreuungsräume entstehen.

An der Lohfeldener Regenbogenschule entsteht eine neue Mensa und Räume für die Nachmittagsbetreuung werden umgebaut. Das gefällt nicht jedem.

Laut Landkreis liegt man im Zeitplan. Allerdings machen sich einige Eltern Gedanken darüber, was es bedeutet, wenn die Kinder nicht mehr wie bisher im ASB-Hort betreut werden.

Momentan nutzen 50 Kinder das Betreuungsangebot im Hort des ASB bis maximal 17 Uhr. 150 Kinder nehmen zurzeit in der Schule an der Ganztagsbetreuung bis 14.30 Uhr teil. Zukünftig sollen die Hort-Kinder komplett in der Schule betreut werden. So sieht es auch der Pakt für den Nachmittag vor, an dem die Regenbogenschule teilnimmt. Die Bedenken der Eltern: Die Kinder verlieren ihre vertrauten Ansprechpartner und werden nicht länger von Erziehern betreut.

Dazu sagt ASB-Geschäftsführer Michael Görner, dass zwei der Mitarbeiter nach Rücksprache Interesse bekundet hätten, den Arbeitsort zu wechseln. In der Übergangszeit der Nachmittagsbetreuung arbeiten die beiden dann im Team von Lehrern, Studenten und anderen pädagogischen Kräften. „Auch bisher haben für uns bereits Menschen gearbeitet, die keine ausgebildeten Pädagogen sind, aber trotzdem einen tollen Job machen“, erklärt Marlies Nagel, Pädagogische Leiterin des ASB Nordhessen. Schulleiterin Ilse Eckhardt ergänzt, dass die Hort-Kinder, wenn möglich, gemeinsam in ein oder zwei Gruppen betreut werden sollen.

Nagel räumt auch die Bedenken aus, dass es in den Betreuungsräumen der Schule weniger schön wird. „Es wird auch dort Kuschel- und Snoozle-Ecken geben“, sagt Nagel. Görner ergänzt: „Wir sind da dran und werden für den bestmöglichen Zustand sorgen.“

Diese Räume werden dann zum kommenden Schuljahr bereits fertig umgebaut und umgestaltet sein, versichert der Landkreis, der als Bauherr auftritt.

Gemeinsames Essen spätestens ab Sommer 2020

Anders sieht das bei der Mensa aus. „Wie geplant, wird diese spätestens zum Sommer 2020 fertig sein“, sagt Landkreissprecher Harald Kühlborn. Die Kinder sollen in der Zeit bis dahin in drei Schichten im bisherigen Essensraum der Schule speisen. „Ja, es ist eng, aber wir werden das schaffen“, ist sich Schulleiterin Eckhardt sicher. Der Grund, dass die Kinder in Schichten essen, sei auch nicht nur dem Platzangebot geschuldet, sondern auch der Tatsache, dass die Kinder unterschiedliche Angebote nach dem Unterricht wie AGs oder Förderung nutzen und gar nicht zur gleichen Zeit essen können.

Dass es, wenn alles fertig ist, schön wird und eine Aufwertung des Schulstandortes und letztlich der Betreuung ist, da sind sich die Beteiligten sicher. „Wir hatten bisher eine Ausnahmegenehmigung, die jetzt ausläuft. Die räumliche Trennung ist nicht konform mit den Vorgaben des Paktes“, sagt Bürgermeister Uwe Jäger. Wer den Fortbestand seines ASB-Hortes in seiner jetzigen Form fordere, soll auch bedenken, was das bedeute. Der Pakt würde auslaufen und die Kinder, die bisher an der Nachmittagsbetreuung der Schule mitwirken, hätten dann ein Problem. Denn schließlich könne der Hort nur 50 Kinder aufnehmen. Auch werden dessen Räume nicht einfach leerstehen: „Wir müssen bei der Kitabetreuung erweitern, da würden sich die Räume anbieten.“