Beim Ahle-Wurscht-Tag in Lohfelden geht es um die Wurscht

Ahle-Wurscht-Fans sind am Sonntag, 11. November, in Lohfelden richtig. Dort findet von 11 bis 17 Uhr der Ahle-Wurscht-Tag statt.

Ob würzig oder mild, geräuchert oder luftgetrocknet, rund oder strack – zwar gibt es strenge Regeln für die Herstellung der Ahlen Wurscht, das Ergebnis unterscheidet sich aber doch. Wer diese Nuancen in Geschmack und Form entdecken will, der hat dazu am Sonntag, 11. November eine Chance dazu. Denn dann findet im Lohfeldener Löwenhof von 11 bis 17 Uhr der siebte Nordhessische Ahle-Wurscht-Tag statt.

Organisiert von der Grimmheimat Nordhessen und dem Förderverein Ahle Wurscht stellen die Mitgliedsmetzgereien des Vereins an mehreren Ständen ihre Produkte in uriger Atmosphäre vor. Gäste können dabei nicht nur schauen und Produkte für ihre private Wurschtekammer kaufen, sondern die Schmeckewöhlerchen noch vor Ort verkosten.

Aber nicht nur Wurscht-Fans kommen auf ihre Kosten. Das Backhaus Schwarz aus Gudensberg bietet Brotspezialitäten an, und Löwenhof-Wirt Hans-Jürgen Fehr wird die Gäste mit Bratwurst, Kartoffelsuppe sowie Kaffee und Kuchen versorgen.

Der Kasseler Imker Michael Hertweck ist mit Honig und seinen CraftBee Honigbier vertreten. Wina Diekhof von „Knofi & So“ (Witzenhausen) bringt Gemüse und vegane Brotaufstriche mit, und der Obsthof Bausch (Eschwege) bietet seine Ernte feil.

Ahle Wurscht wird auch gerne als Botschafterin der Region bezeichnet. Entstanden ist sie aus der Tradition der Hausschlachterei. Diese Tradition spiegelt sich auch in den Kriterien des Fördervereins Nordhessische Ahle Wurscht wieder. So muss das Schwein zum Beispiel aus Nordhessen stammen und muss mindestens 150 Kilogramm Lebendgewicht haben. Das Fleisch muss warm verarbeitet werden, also innerhalb von zwölf Stunden nach der Schlachtung.