Diebe stehlen Wohnwagen von Firmengelände in Lohfelden

Polizei sucht Zeugen

Lohfelden – Der Diebstahl eines Wohnwagens von einem Firmengelände in Lohfelden beschäftigt aktuell die Ermittler der Kasseler Polizei. Unbekannte hatten den Anhänger mit dem Kennzeichen KS-J 1743 in der Nacht zu Dienstag von dem Grundstück einer Kfz-Werkstatt an der Bergshäuser Straße gestohlen.