Gewerkschaft ehrt Veteranen des Arbeitskampfs in Lohfelden

Urkunden für Engelhardt und Diederich

+ © Peter Dilling Veteranen unter sich: Karl-Heinz Faulstich (links), mehr als 75 Jahre in der Gewerkschaft, überreichte Burghardt Engelhardt und Hannelore Diederich Urkunden. © Peter Dilling

Sie haben früh gelernt, wie Arbeitskampf geht und sind heute noch ehrenamtlich aktiv in der Gewerkschaft IGBCE. Zwei langjährige Mitglieder wurden geehrt.

Lohfelden – Der Kaufunger Burghardt Engelbart und die Kasselerin Hannelore Diederich wurden am Wochenende bei einer Versammlung der rund 400 Mitglieder zählenden Ortsgruppe Söhre-Kaufunger Wald in Vollmarshausen für 60- und 50-jährige Mitgliedschaft in der Gewerkschaft ausgezeichnet.

Die beiden 75-Jährigen habe den Endkampf um die Arbeitsplätze der von der Schließung bedrohten Firma Enka (früher Spinnfaser) miterlebt. Der gelernte Kfz-Mechaniker Engelbart war damals im Betriebsrat. „Wir haben einen Hungerstreik in einem Wohnwagen organisiert“, erzählt er.

Diederich, die sich später für die SPD in der Kommunalpolitik als Stadtverordnete und langjährige Ortsvorsteherin von Forstfeld engagierte, schloss sich als Enka-Angestellte der Bürgerinitiative „Rettet Enka“ an und verwaltete als deren Kassiererin unter anderem die Spenden. 10 000 D-Mark (5000 Euro) seien zusammengekommen, um Flugblätter zu finanzieren, berichtet sie.

Vom Arbeitgeber gekündigt

Diederich war nach eigenem Bekunden Gewerkschafterin geworden, als ihe früherer Arbeitgeber, die Witzenhäuser Firma Starlight Fluting, ihr gekündigt hatte. Ein Gewerkschafter gab ihr damals den Tipp, sich bei Enka zu bewerben.

Die Enka-Arbeiter veranstalteten Autokorsos und Aktionen bei Aktionärsversammlungen. Da seien auch Toilettenpapier-Rollen geflogen, erinnert sich Engelbart. Die Schließung kam aber doch, 1984. Immerhin habe man es geschafft, einen Sozialplan zu erkämpfen und viele der älteren Mitarbeiter in die Frührente zu „retten“, sagt der Wahl-Kaufunger, der später als Gewerkschaftssekretär an mehreren Orten in Deutschland tätig war. Diederich leitet noch heute die Ortsgruppe, Engelbart will beim Aufbau einer Homepage helfen.

Verhindert waren die Jubilare Viktor Jung (25 Jahre), Thea Roß-Leitheußer (50 Jahre) und Lothar Müller (60 Jahre) aus Kaufungen. pdi