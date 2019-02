Bei diesem Kasseler Taxifahrer ist jede Fahrt ein Hit

Schlagermusik hat einen vietnamesischen Taxifahrer aus Lohfelden bekannt gemacht. Nicht, weil er singt - Er bessert damit seine Deutschkenntnisse auf. Wir sind eine Runde mit ihm mitgefahren.

„Sind sie nicht der singende Taxifahrer?“, hat ihn vor ein paar Tagen ein Fahrgast gefragt. Thanh Nguyen lacht zurückhaltend, und ein Hauch von Stolz huscht über sein Gesicht. Seit der Schlagersender hr4 und das RTL-Fernsehen über ihn berichtet haben, macht seine Geschichte in Kassel die Runde: Die vom vietnamesischen Taxifahrer, der mit Hilfe von Schlagermusik seine Deutschkenntnisse aufbessert.

Auch wir wollten den 65-Jährigen kennenlernen, der mit seiner Begeisterung für Andrea Berg, Helene Fischer und Semino Rossi einheimischen Schlagerfans Konkurrenz macht. Nur das Deutschlernen, das hat er gar nicht mehr so nötig. Nguyen hat nämlich Bauingenieurwesen in Weimar studiert und später jahrelang in der Bauüberwachung gearbeitet. Seit zwei Jahren hat er sogar einen deutschen Pass.

Nach einer schweren Krankheit wurde er Taxifahrer

Begriffe wie „Hubschrauber-Stützpunkt“ und „Baustoff-Prüfung“ kommen ihm – wenn auch mit starkem Akzent – mühelos über die Lippen, und er formuliert Sätze wie: „Ich habe die Schlussfolgerung erzielt: In Deutschland kann man gut leben.“ Thanh Nguyen, der zu höflich ist, um andere darauf hinzuweisen, wenn sie seinen Namen falsch schreiben, macht zwar Fehler bei der Wortstellung.

„Und die Artikel der, die, das – die sind wirklich problematisch!“ Aber Vokabeln nachschlagen muss er nur noch selten. Wie hätte er sonst auf großen Baustellen anderen wichtige Anweisungen geben sollen?

Nach einer schweren Erkrankung musste er seine Arbeit 2010 aufgeben. Weil er noch nicht genug Beitragsjahre für eine ordentliche Rente hatte, verdient der Lohfeldener sich nun mit Taxifahren etwas dazu. „Wenn man immer zuhause bleibt, wird man verrückt“, sagt Nguyen, der geschieden ist und einen erwachsenen Sohn hat.

Er hat im Auto zusammen mit Roberto Blanco gesungen

Auch Schlager helfen ihm, fröhlich zu bleiben. Über das Handy, auf dem er seine Lieblingstitel gespeichert hat, dreht er die Musik im Autoradio auf und singt leise mit: „Unsichtbare Tränen“ von Daniele Alfinito. „Ich habe unheimliche Lust, diese Volksmusik zu hören“, sagt er. „Das macht mir Stimmung und die Texte sind leicht verständlich.“ Bis heute helfen sie ihm, neben dem Kontakt zu den Fahrgästen, seine Deutschkenntnisse auf dem Laufenden zu halten.

1972 kam Thanh Nguyen aus Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) zum Studium in die DDR. „In Vietnam war das eine bittere Zeit, mit Krieg, Elend, Hunger“, erzählt Nguyen. Nach dem Studium kehrte er in zurück in die Heimat, arbeitete dort an der Universität. Doch er bekam „Sehnsucht nach Deutschland“ und kam 1987 wieder als Gastarbeiter in die DDR. Nach der Wende bekam er einen guten Job in Hannover, 2005 zog es ihn beruflich nach Lohfelden.

Schlager hat er in all den Jahren gehört. Von Vicky Leandros über die Flippers bis zu Roberto Blanco, den er vor ein paar Jahren auch mal zur Stadthalle chauffiert hat. Mit ihm hat er sogar zusammen im Auto gesungen. Auch mit älteren Fahrgästen, die sich freuen, wenn er das Radio oder seine Liedersammlung anstellt, summt und fachsimpelt er oft zur Musik.

Auch in Vietnam hört er Schlager

Selbst wenn er im Urlaub in Vietnam ist, hört der 65-Jährige am Strand deutschen Schlager – nicht alle Landsleute teilten seine Begeisterung allerdings, erzählt er.

In Vietnam traut sich Nguyen, der seinen Führerschein in der DDR gemacht hat, übriges nicht, Auto zu fahren – geschweige denn Taxi. „Da habe ich wirklich Angst.“ Er mag die geordneten Verhältnisse in Deutschland, nicht nur in der Musik, sondern auch auf der Straße.