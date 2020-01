In der Alexander-von-Humboldt-Straße befand sich der Kanal, um dessen Verlegung sich die Gemeinde Lohfelden und Hessen Mobil lange stritten. Im Hintergrund ist der Lohfeldener Rüssel zu sehen.

Die Gemeinde Lohfelden muss mindestens 180.000 Euro an den Bund zahlen. Das ist das Ergebnis eines jahrelang schwelenden Rechtsstreites.

Lohfelden – Auslöser war die Verlegung eines Kanals beim Ausbau der Tank- und Rastanlage Kassel Ost (TRA).

Warum musste der Kanal verlegt werden?

2005 erschloss die Gemeinde Lohfelden das Gewerbegebiet Lohfeldener Rüssel. In diesem Zug wurde an der Alexander-von-Humboldt-Straße ein Schmutz- und Regenwasserkanal gebaut. Als die TRA erweitert wurde, wurde an dieser Stelle das Widerlager der neuen Brücke als Wiederauffahrrampe für die Autobahn gebaut. Der Kanal musste daher verlegt werden, entschied Hessen Mobil.

Sowohl die Erweiterung der TRA als auch das Gewerbegebiet waren schon vor 2005 geplant. Warum wurde darüber nicht gemeinsam beraten?

Das wurde es, es hat aber nichts gebracht. Diesen Punkt kritisierte auch die Gemeinde lange scharf. „Man hätte viel früher eingreifen können“, sagt Bürgermeister Uwe Jäger. Schließlich seien Experten am Werk und die Existenz des Kanals bekannt gewesen. Hessen-Mobil-Sprecher Marco Lingemann bestätigt, dass die Behörde an den Bauleitplänen beteiligt war, allerdings um die Verträglichkeit der Pläne mit dem überörtlichen Straßennetz zu prüfen. Weder bei der Planung des Gewerbegebietes noch beim Ausbau der TRA sei absehbar gewesen, dass die Fläche mit dem Kanal für das Widerlager gebraucht werde. „Das ergab sich erst 2013 bei der konkreten Bauvorbereitung der Brücke.“

Warum muss die Gemeinde für die Verlegung zahlen?

Die Gemeinde habe den Kanal in ein Grundstück gelegt, dass nicht in ihrem Besitz war, erklärt Sprecher Marco Lingemann. Ein Leitungsrecht war nicht vereinbart und somit auch nicht ins Grundbuch eingetragen. 2010 kaufte der Bund das Grundstück für die Erweiterung der Tank- und Rastanlage von der Hessischen Landgesellschaft (HLG).

Im Kaufvertrag wurde dem Bund zugesichert, dass keine Rechte Dritter an dem Grundstück bestehen und auch nicht darauf hingewiesen, dass dort der Kanal der Gemeinde ist. Der Bund müsse daher auch nicht für die Verlegung zahlen, so Lingemann. Trotzdem finanzierte er sie 2015. Die Gemeinde unterschrieb einen Vorfinanzierungsvertrag, um – laut eigener Aussage – den Brückenbau nicht zu verzögern und im Vertrauen, sich gütig einigen zu können.

2013 stand fest: Der Kanal wird verlegt. Wieso stritten sich die beiden staatlichen Stellen weiter über die Bezahlung und verursachten dem Steuerzahler so weitere Kosten?

Beide Seiten sahen sich jeweils im Recht. Nachdem bei der Gemeinde im April 2016 die Abschlussrechnung über 271.000 Euro einging, ließ sie sich juristisch bei einer Kanzlei und beim Hessischen Städte- und Gemeindebund beraten und blieb bei ihrer Meinung. Zahlreiche Gespräche und ein ausgiebiger Schriftverkehr zwischen den Behörden führten nicht zur Einigung.

Die Gemeinde bekam einen gerichtlichen Mahnbescheid und erhob daraufhin Widerspruch. Der Fall landete anschließend beim Landgericht Wiesbaden, dort kam es zu einer Güteverhandlung – ohne Einigung. Ende des vergangenen Jahres gab es dann einen außergerichtlichen Vergleich. Bis dahin waren bereits 30.000 Euro Mahngebühren aufgelaufen.

Das angenommene Vergleichangebot sieht eine Zahlung von 180.000 Euro der Gemeinde an den Bund vor. Diesem Vorschlag stimmten die Gemeindevertreter zu. Teile der Kosten sollen HLG und die Stadt Kassel aufgrund der Beteiligung am interkommunalen Gewerbegebiet übernehmen.