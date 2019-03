Lohfelden. Nach hitziger Debatte und trotz Elternprotesten setzte sich im Lohfeldener Parlament die SPD durch: Die musikalische Früherziehung in den Kitas wird gekürzt und Erzieherstellen abgebaut.

Einige waren wütend, vielen tat es weh und für manche war es gar eine Gefährdung von Kindeswohl. Trotzdem stand am Ende fest: Die musikalische Früherziehung in den Kitas Lohfelden wird umstrukturiert und 1,5 Erzieherstellen werden abgebaut.

Los ging die Diskussion im Lohfeldener Parlament mit dem geänderten Antrag der SPD zur musikalischen Früherziehung. Der war nach Diskussionen mit Eltern angepasst worden. Statt um eine Beendigung der Förderung ging es um eine andere Organisation. Der neue Vorschlag der SPD: Die Gemeinde bezuschusst die musikalische Früherziehung weiterhin mit 10 000 Euro pro Jahr. Allerdings nur, sofern ein noch zu gründender Förderverein den fehlenden Betrag aufbringt. 2018 kostete die Früherziehung insgesamt 21 000 Euro.

Eike Bornmann (SPD) argumentierte: „Diese Lösung ist zumutbar, insbesondere, da die Elternschaft durch die Kostenfreistellung für Kitaplätze für sechs Stunden finanziell erheblich entlastet worden ist.“ Mit diesem Vorschlag der solidarischen Finanzierung käme man den Eltern auf halber Strecke entgegen. „Politik ist ein Geschäft der Kompromisse“, erklärte Uwe Stegmann (SPD) und bat um Sachlichkeit. Mittelfristig müsse man den Haushalt nun einmal konsolidieren und: „Wir haben eine Gesamtverantwortung allen Bürgern gegenüber.“ Er fragte, was passiert, wenn man jetzt den Kopf in den Sand steckt: „Fahren wir den Haushalt vor die Wand, und kommen unter den Rettungsschirm, dann stehen alle freiwilligen Leistungen von Bibliothek bis Schwimmbad auf den Prüfstand und womöglich eine Reduktion der Kitastellen auf KiföG-Niveau im Raum. Dann aber haben wir keine Kontrolle mehr darüber, was gekürzt wird.“ Selbst die Musiker Katja und Tobias Geismann, Mitinitiatoren der kostenlosen Früherziehung, folgten der Argumentation ihrer Partei aufgrund des desolaten Haushalts.

Die Gegenwehr der Opposition war groß und die Argumente klar: Der Betrag um den es ginge, sei klein, das Wohl der Kinder aber unschätzbar. Miriam Würth-Kresevljak (Grüne) eröffnete den Reigen: „Klar geht es in der Politik um Kompromisse, aber auch darum, für seine Überzeugungen einzustehen.“ Die Früherziehung sei eine Lohfeldener Errungenschaft, die es jedem Kind – unabhängig seines Hintergrunds und des Interesses seiner Eltern an Musik – erlaube, einen Zugang zum Thema und der Gesellschaft zu erlangen. „Würde es den Haushalt über alle Maßen belasten, dann würden wir mit uns reden lassen, aber 11 000 Euro das ist nun wirklich nicht das Zünglein an der Waage.“ Birgit Kaiser-Wirtz (CDU) betonte, was für eine Sisyphusarbeit das Betreiben und die Organisation eines Fördervereins sei. Ins gleiche Horn stieß auch Parteikollegin Paula Götze. Sie betonte, dass 10 000 Euro für einen Verein eine immense Summe sei, für den Haushalt Lohfeldens aber Peanuts.

Auch eine Pause und Appelle des Vorsitzenden und von Parlamentariern trugen wenig zur Entspannung der Debatte im Lohfeldener Parlament bei. Immer wieder kam es zu Zwischenrufen, sowohl von Parlamentariern als auch vom Publikum. Auch und besonders bei Top 4, der Streichung von Erzieherstellen. Der neue Vorschlag der SPD lautete in diesem Fall: Statt wie geplant, drei Stellen abzubauen, sollen es nur 1,5 Stellen sein, wodurch etwa 75 000 Euro eingespart würden.

Bei der Begründung des Antrags betonte Eike Bornmann noch einmal, wie gut die (Stellen-)Ausstattung der Lohfeldener Kitas sei – nämlich 35 Prozent über den Mindestvorgaben des Kinderförderungsgesetz KiföG. Auf die 23 Kita-Gruppen umgerechnet heiße das, eine Erzieherin arbeitet 2,6 Stunden weniger pro Woche. „Das kann man schon durch eine Optimierung des Früh- und Spätdienstes erreichen“, so Bornmann. Der Verlust der Qualität sei so minimal.

Anders sah das Miriam Würth-Kresevljak (Grüne). Sie sagte: „Natürlich bricht da eine pädagogische Welt zusammen.“ Schon jetzt gäbe es Personalmangel und viele Ausfälle in den Kitas. Gleichzeitig müssten Erzieher heute immer mehr Aufgaben übernehmen. „Und dann wollen wir kürzen, wie kann man das verantworten?“ Außerdem: „Die 2000 Unterschriften, die die Eltern gesammelt haben, lassen Rückschlüsse darauf zu, wie wichtig das Thema den Menschen in Lohfelden ist.“

Daraufhin meldete sich Bürgermeister Uwe Jäger zu Wort. Keinesfalls seien die Kitas – wie in der Diskussion angeklungen sei – die einzige flächendeckende Leistung, die die Gemeinde für Kinder erbringe. Da gebe es schließlich auch die Ferienbetreuung, die Betreuung in den Schulen und die Kindervereinsförderung. Er erinnerte: „Jede Einsparung tut weh“. Andere Streichungen aber – wie etwa die drei Stellen in der Verwaltung – hätten nicht für derartige Diskussionen gesorgt, obwohl für Betroffene auch schmerzhaft, sagte Jäger.

Birgit Kaiser-Wirtz betonte, dass die CDU auch in der Vergangenheit schon darauf hingewiesen hätte, dass Haushalte schön gerechnet wurden, und schon vor zehn Jahren die Änderung der Gewerbesteuerumlage – die einst ein großes Loch in den Haushalt riss – stattgefunden habe. Sicherlich brenne es jetzt. Aber da habe man sich doch mit anderen Dingen viel größere Löcher in die Kasse gerissen. Als Beispiele nannte sie auch die Beteiligung an Lehrschwimmbecken und der Grundschule Vollmarshausen, die doch eigentlich Kreisaufgabe wären.

Nach dem heftigen Schlagabtausch stimmten dann alle SPDler für den Antrag und die Opposition aus Grünen, CDU und U2L dagegen. Das Ergebnis wie schon bei der musikalischen Früherziehung: 18 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen. Das letzte Wort hatte dann – trotz Sprechverbot – ein Zuschauer: „Unmöglich ist das hier. Sie spielen mit der Zukunft unserer Kinder.“ Die Änderungen greifen zum kommenden Kindergartenjahr im Sommer.