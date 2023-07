Mit Flossen und Dreizack ins Wasser: 50 Meerjungfrauen und -männer trafen sich im Lohfeldener Freibad

Von: Tanja Temme

Pause am Beckenrand: Einige Teilnehmer wie Annika alias „Dark Raven“ (rechts) hatten sich für die Veranstaltung besonders herausgeputzt. © Tanja Temme

Wer Meerjungfrau sein möchte, muss schon etwas Aufwand betreiben. Zuerst wird in der Regel ein schillerndes Make-up aufgetragen, dann folgt ein fantasievoller Haarschmuck und als letzten Schritt steht das Hineinschlüpfen in den „Tail“, also den Schwanzflossenanzug an. Rund 50 Nixen und Meermänner waren am Wochenende ins Freibad in Lohfelden gekommen.

Lohfelden – Die Gruppe Fulleschwarm Nordhessen hatte zum zweiten Mal in Folge das Merfolk-Treffen organisiert.

„Uns geht es vor allem um die besondere Ästhetik – wir wollen in die Rolle einer Nixe schlüpfen, uns schön herausputzen und so gestylt dann Fotos von uns machen“, erzählte Ina Finke, die aus Leipzig angereist war.

Nicht nur in Schwimmbädern, sondern auch an Wasserfällen, Flüssen oder Seen machen die Mensch-Fisch- Wesen ihre Shootings, wie die 37-Jährige an einer Vielzahl von Fotos demonstrierte. Seit fünf Jahren ist das Meerjungfrausein das Hobby der Leipzigerin. „Meine Tochter hat das mal im Urlaub ausprobiert und so bin auch ich damit infiziert worden“, sagte sie. Selbst ihren Mann hat sie ein wenig angesteckt: „Der zieht zwar keinen Anzug an, aber leiht sich schon mal meine Flosse aus.“

Ganz anders hingegen Ray Steglich. Er verwandelt sich gerne in Meermann „Arros, denn in dieser Rolle könne er ganz frei sein, fern vom Alltagsstress, sagt er. Er war im Schwimmbad einer von fünf Meermännern. „Frauen sind beim Mermaiding natürlich noch deutlich in der Überzahl, aber wir Männer holen auf“, so der 32-Jährige, der mit Dreizack, Krone, Gürtel und Flosse ein wahrer Hingucker war.

Bevor das Merfolk ins Wasser abtauchen konnte, kam der anstrengendste Teil: Das Anziehen des Fischschwanzes. „Fünf Minuten dauert das schon – es ist vergleichbar mit einer engen Jeans, in die man sich ja auch hineinzwängen muss“, ergänzte Finke. Je nach Vorliebe konnte man da verschiedenste Flossenformen und Farbdesigns bei den Kostümen sehen. „Krönchen aus Muscheln oder Blüten und jede Menge Bling-Bling im Gesicht darf auch nicht fehlen“, hieß es da.

Nachdem alle einmal durchs Becken getaucht waren, standen die Merkulesspiele auf dem Programm. Es gibt auch Meerjungfrauenschwimmen als Sportart. Dafür müsse man ordentlich Puste haben, denn man sollte zwei Minuten unter Wasser unterwegs sein können. Darum ging es auch bei dem Spaß-Wettkampf, bei dem auf Strecke getaucht oder Ringe vom Beckenboden geholt werden sollten. Man bewege sich wellenartig durchs Wasser, wobei Kopf, Arme und Beine gut miteinander koordiniert werden müssten, so Veranstalter Daniel Lutz. (Tanja Temme)