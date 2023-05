Das war’s mit der Dunkelheit: Nach Kritik vieler Bürger sollen Laternen in Lohfelden nachts wieder leuchten

Von: Clara Veiga Pinto

So wird es demnächst wieder in Lohfelden aussehen: Der Gemeindevorstand hat beschlossen, die Nachtabschaltung der Laternen wieder aufzuheben. © Felix Kästle/DPA

In Lohfelden werden die Straßenlaternen nachts wieder angeschaltet. Viele Lohfeldener hatten dafür mit einer Unterschriftenliste gekämpft.

Lohfelden – Polizei und Sicherheitsdienst vor dem Bürgerhaus in Lohfelden – ein ungewöhnlicher Anblick am Abend der jüngsten Gemeindevertretersitzung. Und auch im Saal ergab sich ein fremdes Bild. Die Zuschauerreihen im Bürgerhaus waren voll. Während bei anderen Gemeindevertretersitzungen meist nur eine Handvoll Gäste den Mandatsträgern lauschen, waren am Donnerstagabend um die 40 Bürger gekommen, die teilweise sogar zustimmend klatschten und kommentierten. Dass das für Zuschauer eigentlich verboten ist, mahnte Vorsitzender Norbert Thiele während der Sitzung an.

Der Grund, warum im Bürgerhaus so viel los war: Tagesordnungspunkt sechs, in dem über die Nachtabschaltung der Lohfeldener Straßenlaternen diskutiert werden sollte. Schon seit Wochen heizt dieses Thema die Gemüter vieler Bürger auf. Denn seit Anfang Mai werden die Straßenlaternen im gesamten Gemeindegebiet von 0 bis 5 Uhr ausgeschaltet. Weil sich viele Lohfeldender deswegen unsicher fühlen, organisierte eine Gruppe auch eine Unterschriftenliste.

Straßenlaternen in Lohfelden: Sicherheitsdienst bei Gemeindevertretersitzung

Da einige Lohfeldener bereits im Internet angekündigten, zur Gemeindevertretersitzung zu erscheinen – teilweise in rauem Ton und anonym – habe man den Sicherheitsdienst engagiert. Den politischen Stein ins Rollen gebracht, hatte die CDU mit ihrem Dringlichkeitsantrag, in dem sie forderte, die Nachtabschaltung unverzüglich zu beenden.

Diesem Antrag kam Bürgermeister Uwe Jäger allerdings zuvor: „Der Gemeindevorstand hat beschlossen, die Testphase unverzüglich zu beenden“, teilte er während der Sitzung mit. Die EAM solle schnellstmöglich beauftragt werden, die Laternen technisch umzustellen, sodass sie nachts wieder leuchten. Das Prozedere würde allerdings nicht von heute auf morgen vonstatten gehen, sagte Jäger. Das Ganze dauere mindestens zwei bis vier Wochen. Dominik Haferburg, Vorsitzender der CDU-Fraktion, dankte dem Gemeindevorstand und ihren Antrag zog die CDU zurück.

Nach Kritik: Licht in Lohfelden bleibt nachts an

Dann war da allerdings noch ein konkurrierender Antrag der Grünen. In ihm forderte die Fraktion, die Nachtabschaltung nicht zu beenden, sondern so zu ändern, dass die Laternen in den Nächten am Wochenende und an Feiertagen an bleiben. Außerdem forderten die Grünen, den Zeitraum der Abschaltung anzupassen. Statt von 0 bis 5 Uhr solle es nur noch von 1 bis 4 Uhr dunkel bleiben.

Wegen der vom Gemeindevorstand getroffenen frühzeitigen Entscheidung, wurde der Antrag der Grünen in einen Prüfantrag umgewandelt. In der nächsten Gemeindevertretersitzung wird es also einen neuen und überarbeiteten Antrag der Grünen geben – angepasst an die Entscheidung, die Laternen wieder anzuschalten. Dazu sollen auch die Ausschüsse und der Klimaschutzbeirat hinzugezogen werden.

Fürs Erste können die Lohfeldener, die sich bislang unsicher fühlten, also aufatmen. Und auch der Sicherheitsdienst und die Gemeindevertreter schienen letztendlich erleichtert, denn die Sitzung verlief friedlich. (Clara Pinto)