Nach Lkw-Brand: Behinderungen auf der A7 in Fahrtrichtung Nord

Von: Axel Schwarz

Auf der A7 in Höhe des Lohfeldener Rüssels, Fahrtrichtung Nord, ist ein Lkw in Brand geraten. © Hessennews.tv

Auf der A7 in Höhe des Lohfeldener Rüssels kommt es in Fahrtrichtung Nord derzeit zu Behinderungen, nachdem ein Lkw in Brand geraten ist.

Kassel - Wegen der Löscharbeiten war die gesamte nördliche Richtungsfahrbahn ab 11 Uhr gesperrt, seit 12.25 Uhr ist nur die linke der drei Fahrspuren wieder passierbar, heißt es von der Autobahnpolizei Kassel.

Nach deren Angaben wurde der Brand des Sattelaufliegers vermutlich durch einen Reifenschaden ausgelöst. Verletzt wurde niemand, der Fahrer konnte den Auflieger, der tiefgekühlte Lebensmittel geladen hatte, noch von der Zugmaschine abkoppeln.

Feuerwehrkräfte aus Kassel und Guxhagen haben den Brand gelöscht. Derzeit wird der Auflieger an Ort und Stelle entladen, anschließend muss er von der Autobahn geborgen werden. Wie lange das noch dauert, sei momentan noch nicht absehbar, heißt es von der Autobahnpolizei. (Axel Schwarz)

