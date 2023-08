Camper hatten Idealgewicht: Polizei prüfte Wohnmobile an A7-Rastplatz Kassel Ost auf Verkehrssicherheit

Eine Kontrollaktion für Wohnmobile und -wagen organsierte die Autobahnpolizei am Mittwoch. Wir waren dabei.

Lohfelden – Werner Baetz fährt vorsichtig mit seinem Wohnmobil auf die Fahrzeugwaage, die auf dem Rastplatz Kassel Ost bei Lohfelden aufgebaut ist. „Stopp“, ruft Jan Gonnermann von der Autobahnpolizei Baunatal. Baetz stoppt den Wagen und wartet gespannt auf das Ergebnis. „Die vordere Achse liegt bei 1600 Kilo und die hintere bei 1900. Das ist genau im Rahmen“, sagt Gonnermann. Werner Baetz ist erleichtert.

Er und seine Frau Betina waren gestern nicht die einzigen Campingfreunde an der Raststätte. Denn die Autobahnpolizei Baunatal organisierte eine Camper-Kontrollaktion. Unter dem Namen „Safe Holiday“ begutachteten acht Polizeibeamte von 9 bis 15 Uhr 43 Wohnmobile- und wagen auf ihre Verkehrssicherheit. Einige von ihnen zogen die Beamten aus dem laufenden Verkehr der Autobahn 7, andere Wohnmobilisten aus der Region kamen freiwillig, um ihr Fahrzeug auf Herz und Nieren prüfen zu lassen. Ist der Camper zu schwer? Ist das Gepäck gut gesichert? Ist bei den Gasflaschen alles in Ordnung? All das kontrollierten die Polizisten gestern.

Der häufigste Fehler, der passiere: „Viele überladen ihr Fahrzeug“, sagt Ralf Dörigmann von der Polizei. Gerade Camping-Neulinge würden ihre Mobile so vollpacken, dass sie eigentlich nicht mehr damit fahren dürften. Bei den meisten darf das Gewicht nicht 3,5 Tonnen übersteigen. „Auch, wenn man viel Stauraum hat, darf man das Fahrzeug nicht bis obenhin zustellen“, sagt Dörigmann.

Bei Werner und Betina Baetz aus Kassel war das Gewicht ihres Wohnmobils schon mal kein Problem. Das Ehepaar stellt ihren Wagen auf einem Parkplatz ab, sodass es sich Jan Gonnermann aus der Nähe anschauen kann. „Von außen ist auch alles in Ordnung“, sagt er nach einer Runde um das Gefährt. Auch der Gaskasten weist keine Mängel auf. „Der Tüv ist aktuell und die Gasflaschen gesichert“, betont der Polizist und klappt die Tür des Kastens wieder zu.

Und auch im Wohnmobil scheint alles sicher zu sein. „Hier liegt nichts herum, was bei einer Vollbremsung gefährlich sein könnte“, lobt er. Klamotten, Lebensmittel und Flaschen sind vorschriftsmäßig in den Schränken verstaut und „während der Fahrt klappert nichts“, sagt Werner Baetz. „Das ist sehr wichtig“, fügt seine Frau lachend hinzu. Die Kasseler wollen demnächst mit dem Wohnmobil nach Hamburg fahren und erfuhren durch die HNA von der Kontrollaktion. „Das ist eine Win-Win-Situation für uns. So konnten wir schauen, ob unser Wohnmobil sicher ist“, sagt Betina Baetz.

Und auch der Polizei sei es nicht darum gegangen, Menschen zu verwarnen oder zu sanktionieren. „Wir wollen niemandem den Urlaub vermiesen. Uns geht es um Prävention und die Sicherheit der Menschen“, sagt Ralf Dörigmann. „Insgesamt war das eine rundum gelungene Aktion. Wir haben keine Mängel festgestellt“, fasst Polizeisprecherin Ulrike Schaake zusammen. (Clara Pinto)