Polizei vermutet Brandstiftung: Mercedes brannte in Lohfelden aus

Von: Michaela Pflug

Feuerwehrmann (Symbolbild) © Symbolfoto: Stefan Sauer/dpa

Ein Auto brannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (30. August) in Lohfelden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Ein im Kirchweg in Crumbach geparkter grauer Mercedes C 180 war gegen 00.35 Uhr in Flammen aufgegangen, teilt die Polizei mit. Die alarmierte Feuerwehr habe das Auto im weiteren Verlauf gelöscht, dennoch entstand ein erheblicher Schaden. Er beläuft sich laut Schätzungen der Polizei auf circa 10 000 Euro.

Die Kasseler Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und das beschlagnahmte Fahrzeug sowie die Brandstelle am Mittwochmorgen in Augenschein genommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen spricht alles dafür, dass der Mercedes vorsätzlich angesteckt worden war. Hinweise auf das Motiv des oder der unbekannten Täter liegen bislang nicht vor.

Hinweise: Polizei Kassel, Tel. 05 61/91 00.