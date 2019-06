Raubüberfall auf Erdbeerstand in Lohfelden: Verkäufer mit Messer bedroht

Zu einem Raubüberfall auf einen Erdbeerstand ist es am Sonntag gegen 19 Uhr in Lohfelden-Ochshausen gekommen. Die Polizei sucht nun Hinweise.

Wie die Beamten gestern mitteilten, forderte ein männlicher Täter an dem Verkaufsstand in der Eschweger Straße Bargeld vom 19-jährigen Verkäufer. Der Unbekannte bedrohte den jungen Mann mit einem Messer und floh daraufhin zu Fuß mit der Tageseinnahme in unbekannter Höhe. Circa 100 Meter entfernt wartete der Komplize des Täters. Beide liefen zu einer dunklen Limousine und fuhren anschließend mit hoher Geschwindigkeit in unbekannte Richtung.

Der Täter mit dem Messer wird wie folgt beschrieben: männliche Person, circa 170 cm groß, dunkel gekleidet, Kapuzenpulli, dunkle Jogginghose, schwarzes Tuch vor dem Gesicht. Der Komplize war ebenfalls komplett dunkel gekleidet. Bei dem Überfall waren keine Kunden vor Ort; es wurde niemand verletzt.

Hinweise: 05 61/91 00

