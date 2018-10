Debatte um Straßenbaubeiträge in Lohfelden: Wann werden sie abgeschafft? 

Lohfelden. Wann werden die Straßenbaubeiträge in Lohfelden abgeschafft? Höchstwahrscheinlich schnellstmöglich. Das war das Ergebnis einer hitzig geführten Debatte im Lohfeldener Parlament.

Dabei waren sich eigentlich alle einig: Die Straßenbaubeiträge belasten den Bürger stark und sollten abgeschafft werden. Für Streit sorgten allerdings die Fragen „wie“ und „wann“. Besonders emotional wurde die Debatte – so mutmaßten einige Parlamentarier in ihren Reden –, weil am Sonntag Landtagswahl ist.

Im Raum standen dabei zu Beginn zwei Anträge. Einer von der CDU – und einer von der SPD, der von der Unabhängigen Liste Lohfelden unterstützt wurde. Die CDU forderte mit sofortiger Wirkung, die geltende Straßenbeitragssatzung außer Kraft zu setzen und damit die Strabs abzuschaffen. Die SPD dagegen wollte, dass der Gemeindevorstand zuerst eine Aufhebungssatzung erarbeitet. Im Vorfeld sollte auch geklärt werden, wie mit laufenden Stundungen und noch nicht abgerechneten Bauprojekten umgegangen werden solle. Außerdem forderte die SPD, die finanziellen Auswirkungen zu ermitteln. In der Debatte wurden dabei Summen von 160 000 bis 300 000 Euro genannt.

Bevor die politische Diskussion so richtig begann, kam auch ein Bürger zu Wort. Michael Schreiber stellte während einer Unterbrechung den Standpunkt des Verbands Wohneigentum Hessen vor, der sich für die Abschaffung von Strabs engagiert.

Schreiber kritisierte Parlament und Gemeinde ob ihrer Untätigkeit scharf und fragte unter anderem, ob die Resolution des Parlaments zur Abschaffung nur ein reines „Lippenbekenntnis“ gewesen sei. Im Anschluss holte SPD-Fraktionsvorsitzender Dr. Eike Bornmann zum Schlag gegen die CDU aus, deren Antrag sei unzulänglich. Um eine Satzung aufzuheben, brauche es nun einmal rechtlich eine Aufhebungssatzung. Auch inhaltlich sei der Plan grob fahrlässig. Die Rede prägte den Ton in der Sitzung. In Redebeiträgen wurde die Debatte des Abends dann auch als „beleidigend“, „traurig“ und „Wahlkampfgerede“ tituliert. Immer wieder wurde der Blick auch nach Wiesbaden und nach Berlin gelenkt. Schließlich bekomme man als Kommune den schwarzen Peter zugeschoben. Währenddessen werde auf anderen politischen Ebenen gegen die soziale Ungerechtigkeit, zu der auch Strabs beitragen, wenig getan.

Die CDU, die offenbar schon mit der Ablehnung durch die SPD gerechnet hatte, brachte einen eigenen Änderungsantrag ein. In diesem hatte sie bereits selbst eine äußerst knappe Aufhebungssatzung formuliert. Am Ende setzte sich trotzdem die SPD mit 20 Ja-Stimmen und 13 Enthaltungen durch. Bereits zu Beginn hatte Bürgermeister Uwe Jäger (SPD) versprochen, schon in der nächsten Sitzung eine Aufhebungssatzung zu präsentieren.

