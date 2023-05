Vollmarshäuser hatten zwei Wochen kein Internet: Betroffene kritisieren Deutsche Glasfaser

Von: Clara Veiga Pinto

Sind verärgert über die Kommunikation der Deutschen Glasfaser: (von links) Udo Ewald, Jutta Hartung, Michael Hartung, Andrea Bante und Bernd Kaiser – alle aus Vollmarshausen. © clara pinto

Einige Vollmarshäuser sind verärgert: Sie sind von der Außenwelt abgeschnitten, weil sie weder Internet haben, noch Telefonanrufe möglich sind.

Lohfelden – Aber noch viel mehr ärgern sie sich darüber, dass sie von der Deutschen Glasfaser, die zuständig für die Anschlüsse ist, zwei Wochen lang vertröstet wurden. „Die Kommunikation läuft schlecht“, sagt Bernd Kaiser, der auch betroffen ist. „Immer wieder wurde uns gesagt, dass das Problem bald behoben wird.“ Das ist nicht passiert.

Auch Uwe Holl hatte seit dem 19. April kein Internet. „Ich wurde gar nicht informiert, wo das Problem liegt“, erinnert er sich. Erst habe es seitens der deutschen Glasfaser geheißen, dass lediglich Holls Vorschaltgerät ausgetauscht werden müsse. Auch seinen Nachbarn wurde gesagt, man solle den Router herunter- und wieder hochfahren.

Tatsächlich liegt das Problem allerdings ein paar Hundert Meter weiter: Der Übeltäter ist das Glasfaserkabel selbst. Dieses wurde am 19. April bei den Bauarbeiten an der Vollmarshäuser Straße nahe des Friedhofs versehentlich beschädigt.

Fehlendes Internet: Grund ist ein kaputtes Kabel

Die Deutsche Glasfaser teilt auf HNA-Anfrage mit, dass sich die Reparaturen aufgrund von Lieferschwierigkeiten verzögert hätten. Weiterhin heißt es, dass die Schäden in dieser und nächster Woche von einer externen Firma behoben werden und dann alle Anschlüsse wieder funktionieren sollen.

„Dass das Kabel bei den Bauarbeiten beschädigt wurde, ist ja nicht das Schlimme an der Sache“, sagt Udo Ewald. Er betreibt ein Raumausstattungsgeschäft und braucht dafür täglich das Internet und das Telefon. Seine Kunden haben ihn tagelang nicht erreichen können. „Das geht einfach nicht“, sagt er.

Hätte man von Anfang an offengelegt, wo das Problem liegt und wann es behoben wird, seien die Betroffenen nicht derart verärgert, sagt die Gruppe. „Von einem Telekommunikationsunternehmen erwarte ich eigentlich etwas anderes“, sagt Bernd Kaiser. Man sei einfach im Dunkeln stehengelassen worden.

Deutsche Glasfaser hat Schäden reparieren lassen

Die Pressestelle der deutschen Glasfaser berichtet, dass man den Betroffenen an der Hotline gesagt habe, was los ist. Da der Telekommunikationsanbieter zuerst selbst nicht gewusst habe, dass das Kabel beschädigt wurde, habe man das anfangs auch noch nicht an die Kunden weitergeben können.

Die Betroffenen haben sich in den vergangenen zwei Wochen mit Rufumleitungen beholfen – einige haben sich einen Mobilfunkrouter angeschafft, um von Zuhause aus arbeiten zu können.

In dem Lohfeldener Ortsteil hat die Deutsche Glasfaser rund 30 Kunden. Wie viele von dem Schaden letztendlich betroffen sind und waren, konnte die Deutsche Glasfaser nicht genau beantworten. Fest stehe, dass der Schaden in den nächsten Tagen behoben werden soll. Bei einigen Bewohnern habe das Internet gestern Nachmittag wieder funktioniert. (Clara Pinto)