Vollmarshäuser Pfarrerin jobbt zeitweise in der Kneipe

Das mit dem Bier zapfen klappt immer besser: Pfarrerin Kerstin Grenzebach steht momentan am Wochenende öfters mal in Dirk Schmidts Jukeboxx hinter dem Tresen. Ein Jahr lang will sie so Spenden sammeln.

Verdient man als Pfarrerin so schlecht, dass man am Wochenende kellnern muss? Diese Frage hat Kerstin Grenzebach in den letzten Wochen öfter gehört.

Denn die Vollmarshäuser Pfarrerin tauscht seit einiger Zeit öfter mal Kanzel gegen Theke und Trauben- gegen Gerstensaft. Ein bis zweimal im Monat hilft sie in der Kneipe Jukeboxx aus.

„Der Grund ist tatsächlich eine prekäre finanzielle Situation“, sagt Grenzebach, „allerdings nicht meine eigene.“ Sondern die der Kinder- und Jugendarbeit der Kirchengemeinde. Die wird aus drei Töpfen finanziert. Dem Haushalt der Kirchengemeinde, dem Förderkreis für die Jugendarbeit und einem Zuschuss des Kirchenkreises. Da die Gemeinde aber unter die Grenze von 2000 Gemeindegliedern gerutscht ist, schrumpft der 2020 deutlich.

Und so wuchs eine Idee in Kerstin Grenzebach. „Ich habe am Wochenende abends Lust und Zeit und mit Dirk Schmidt hatten wir schon bei verschiedenen Events zusammengearbeitet, da er ja auch Musik macht. Im Januar habe ich dann einfach mal gefragt: Dirk, habt ihr genügend Leute?“ Das schon, die Idee fand der Wirt aber trotzdem „spitzenmäßig“, wie er selber sagt. Der Plan: Schmidt spendet für die Jugendarbeit und dafür engagiert sich die Pfarrerin ehrenamtlich in der Kneipe. Besonders bei großen Events, wie etwa beim Karneval oder bei großen Familienfeiern. Und das läuft gut: „Sie macht das super. Als Studentin hat sie bestimmt schon mal gekellnert“, sagt Schmidt. Auch das Feedback der Gäste sei in den allermeisten Fällen sehr positiv.

„Tatsächlich hab ich noch nie in der Gastro gearbeitet“, sagt Grenzebach und freut sich über das Kompliment, das sie gleich zurückgibt: „Dass das so gut funktioniert, das habe ich den Frauen aus dem Team zu verdanken, die mich sehr nett aufgenommen haben“. „Drinks mixen kann ich immer noch nicht, aber das Bierzapfen, das klappt inzwischen schon ganz gut“, sagt die 55-Jährige.

Die Kellnerei in der einzigen verbliebenen Kneipe im Dorf hat noch einen anderen schönen Nebeneffekt, nämlich ins Gespräch mit vielen verschiedenen Menschen zu kommen. Auch mit solchen, die ansonsten eventuell wenig mit Kirche am Hut haben. „Die Schwelle, um mit mir in Kontakt zu treten, ist in der Kneipe niedriger als anderswo.“

Außerdem ließen sich so lange Dienstwege umgehen, die erste Anmeldung für das Tauffest im Juni sei zum Beispiel am Tresen zustande gekommen. Auch ein paar Spender für die Jugendarbeit habe sie schon gewinnen können. „Ich finde es schön, wenn die Menschen der Kirche so nahe kommen und auch mich als Pfarrerin mal von einer anderen Seite erleben.“ Und keine Angst: „Als moralische Instanz will ich nicht wahrgenommen werden“. Wer trotzdem Scheu hat, in geistlicher Anwesenheit dem Alkohol zu frönen, dem sei gesagt, sonntags steht die Pfarrerin noch immer regelmäßig auf der Kanzel und verlässt daher spätestens um Mitternacht ihren Posten hinter der Theke.