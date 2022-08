Zapfsäule defekt: Gasleck an Lohfeldener Rüssel

Von: Moritz Gorny

Das Problem konnte nach einer Dreiviertelstunde behoben werden. (Symbolfoto) © Agentur, dpa

An der Tankstelle am Lohfeldener Rüssel kam es am Montagmorgen zu einem Gasleck. Verletzt wurde niemand.

Lohfelden – Laut einem Polizeisprecher und der Lohfeldener Wehr war das Leck an einer Autogaszapfsäule aufgetreten, sodass Gas ausströmte. Die Polizei sowie die Feuerwehren Lohfelden und Fuldabrück wurden gegen 8.20 Uhr alarmiert und sperrten den Einsatzbereich ab. Gegen 9 Uhr konnte die Feuerwehr vermelden, dass das Problem behoben ist.