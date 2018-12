Bilder, so vielfältig wie die Natur

In der Natur zu malen, ist etwas ganz Besonderes“, sagt Margaretha Leifels. Viele der Bilder, die sie in den vergangenen zwei Jahrzehnten geschaffen hat, sind inmitten von Wäldern entstanden. In Nordhessen, Süddeutschland oder sogar auf Zypern. Und nicht nur das: Als Farbe dienten ihr einzig Materialien, die sie in der jeweiligen Umgebung gefunden hat – Erde und Sand in verschiedenen Brauntönen. Jetzt möchte sich die 84-Jährige von einigen dieser „Erdbilder“, aber auch von Seidenmalerei und Aquarellen trennen – für einen guten Zweck. „Ich möchte den Erlös des Verkaufs an eine wohltätige Organisation spenden“, sagt sie. Vielleicht an ein Kinderhospiz, das von dem Geld Spielsachen anschaffen und so den kleinen Schützlingen etwas Freude schenken kann.

Immer offen für Neues

Kreativ war Margaretha Leifels schon immer. Früher malte zunächst mit Ölfarben, dann in Aquarelltechnik, und auch an Seidenmalerei fand sie Gefallen. „Aber ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren“, sagt sie. Deshalb machte sie im Jahr 2000 einen Kurs in Erdmalerei beim Spangenberger Künstler Sandrino Sandinista Sander. Dies war eine unglaubliche Erfahrung, wie sie heute rückblickend erzählt: „Beim Arbeiten in der Natur, mit den Materialien, die man dort findet, hat etwas Meditatives.“ Und auch die Technik der Erdmalerei ist durchaus spannend: Erde und Sand werden auf feuchten Nesselstoff aufgetragen. Fixiert wird das Ganze dann mit einem speziellen Sprühkleber. „Damit sich die getrocknete Erde nicht wieder löst“, erklärt die Künstlerin.

Durch seine Entstehung hat jedes Bild in Margaretha Leifels´ Wohnung einen direkten Bezug zu einem bestimmten Ort. „Das hier habe ich auf dem Olymp gemalt“, sagt sie und deutet auf ein großformatiges Werk, auf dem man die Konturen von Pferden erahnen kann. Ein anderes Werk hat die Künstlerin nahe einer verlassenen Mühle in Süddeutschland geschaffen, andere Bilder zeigen Eichen im Reinhardswald oder schlicht „Wirbelnde Elemente“.

Ihre Erdmalerei hat Margaretha Leifels schon bei einigen Ausstellungen gezeigt, unter anderem in Ludwigsburg, Kassel, Borken, Korbach, Gudensberg und Dresden. „Jetzt würde ich mich freuen, wenn einige der Bilder einen neuen Besitzer finden“, sagt sie. Der Preis sei Verhandlungssache. „Aber natürlich würde ich mich freuen, wenn möglichst viel Geld für den guten Zweck zusammenkommt.“ (pdf)

Kontakt: Tel. 05 61 / 8 16 07 86