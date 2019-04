Meterhohe Flammen auf Feld bei Großenritte: Polizei vermutet Brandstiftung

Baunatal. Eine kurze Nacht hatten die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr Baunatal in der Nacht zum Sonntag. Gegen 3 Uhr mussten die Einsatzkräfte zu einem Brand auf einem Feld nahe des Grebenhofes in Großenritte ausrücken.

Etwa 100 Rundballen standen in Flammen. Aufgrund der knappen Löschwasserversorgung mussten laut Feuerwehr zeitnah mehrere Stadteilwehren nachalarmiert werden. Ein weiterer Brandherd wurde in einer sich in unmittelbarer Nähe befindlichen Feldscheune entdeckt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde eine größere Brandausbreitung an dieser Stelle verhindert. Mit Hilfe eines Teleskopladers wurden die brennenden Rundballen auseinander gezogen und auf der Fläche verteilt um das Feuer schneller löschen zu können. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in den Sonntagnachmittag hinein. Die starke Rauchentwicklung war mehrere Kilometer weit zu sehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, möglicherweise war es Brandstiftung. Neben dem Rettungsdienst waren auch zwei Mitarbeiter der Stadtwerke Baunatal vor Ort.