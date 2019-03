Gewerbegebiet am Warteberg: Mieses Netz verärgert Unternehmer in Vellmar

Am Warteberg könnte es noch eine Weile dauern, bis der Traum vom schnellen Internet Realität wird. Ein Niedervellmarer Unternehmer fühlt sich von der Politik im Stich gelassen.

„Eigentlich habe ich hier alles, was ich brauche“, sagt Marco Wörenkämper. Eigentlich. Wenn da nicht die miserable Internetgeschwindigkeit wäre. Der Unternehmer ist Inhaber der Firma Maxnomic im Gewerbegebiet am Warteberg in Niedervellmar. Im Tagesgeschäft sei er auf eine vernünftige Internetverbindung angewiesen. Wörenkämper betreibt unter anderem einen Online-Shop und mehrere Social-Media-Kanäle für den europaweiten Vertrieb von eSports- und Bürostühlen.

Von der Politik fühlt sich der Fuldataler in Sachen Internet im Stich gelassen: „Mir reicht’s, Deutschland hat es total verpennt.“ Und auch von seinem Telekommunikationsanbieter, der Deutschen Telekom, ist er enttäuscht: „Ich habe hier zwei 16 Mbit/s Leitungen, mehr habe ich nicht bekommen.“ Zu Spitzenzeiten würden bis zu 15 Mitarbeiter diese Leitungen gleichzeitig nutzen. „Wir müssen oft große Bilder und Videos hochladen, dann geht kaum noch etwas.“

Zu langsame Verbindung für große Datenpakete

Ein Speedtest belegt die schlechte Internetverbindung. Durch die Leitung kommen an diesem Vormittag 11 Mbit/s im Download, und nur 1,6 Mbit/s im Upload. Viel zu wenig, um große Datenpakete hochzuladen. Zum Vergleich: Bis 2018 sollte jeder deutsche Haushalt einen Internetanschluss mit einer Bandbreite von 50 Mbit/s nutzen können. So steht es zumindest in der Digitalen Agenda der Bundesregierung aus dem Jahr 2014.

An die Stadtverwaltung hatte sich Wörenkämper auch schon gewandt. Bürgermeister Manfred Ludewig habe ihm im August 2017 zugesagt, dass weitere Multifunktionsgehäuse von der Telekom gebaut werden. Das sei auch geschehen. So stünde ein neuer Kabelverteiler am Ende der Straße „Oberer Weißer Weg“.

Doch die Verfügbarkeit für schnelleres Internet mit bis zu 50 Mbit/s wird nur bis zur Wartebergstraße angeboten. Sein Unternehmen an der Wiesenstraße steht mit über 500 Metern einfach zu weit entfernt. „Es kann doch nicht sein, dass ich zuhause in Wahnhausen Kabelanschluss mit bis zu 450 Mbit/s habe und die Deutsche Glasfaser dort ausbaut, ich aber in meinem Betrieb hier an der Wiesenstraße keine vernünftige Internetverbindung bekomme?“

Wörenkämper ist nicht der einzige Gewerbetreibende in Niedervellmar, der sich abgehängt fühlt. Auch Kreso Premec benötigt dringend eine schnellere Internetverbindung: „Für die Videoüberwachung ist das Internet hier viel zu langsam“, sagt der Inhaber der Firma Werbung- und Messebau.

Für Klaus Parusel, der die Gewerbeflächen am Warteberg vermietet, ist die Unterversorgung ebenfalls ein großes Problem. Er ist sich sicher, dass er noch mehr Flächen vermieten könnte, wenn es schnelles Internet gebe. Stattdessen befürchtet er, dass die Gewerbetreibenden mittelfristig abwandern könnten.

Wörenkämper hat schon mit diesem Gedanken gespielt. „Ich habe in den vergangenen Jahren 750 000 Euro Gewerbesteuer an die Stadt Vellmar bezahlt und niemand fühlt sich in der Lage, für 25 000 bis 30 000 Euro hier eine Glasfaserleitung zu legen.“ Dabei würden bereits leere Rohre in der Wiesenstraße liegen. „Ich bin gerne hier, aber ich bin nicht auf den Standort angewiesen.“ Wenn sich nichts tut, überlege er, seinen Unternehmenssitz nach Frankreich zu verlegen. In Tours besitze er bereits eine gut laufende Filiale.

Landkreis will, dass keiner unterversorgt bleibt

Die Breitband Nordhessen als Infrastrukturgesellschaft der fünf nordhessischen Landkreise hat in den vergangenen Jahren im Landkreis Kassel das Internet nur in Gebieten ausgebaut, in denen die Deutsche Telekom, ACO und Unity Media nicht bereits unterwegs waren. Überall dort, wo Bandbreiten von mindestens 30 Mbit/s verfügbar waren, ist die Breitband Nordhessen nicht aktiv gewesen.

Der Breitbandausbau wurde seinerzeit vom Bund gefördert, allerdings nur in Gebieten, in denen weniger als 30 Mbit/s verfügbar waren. Der Landkreis Kassel hatte nach dem ersten Ausbau im Jahr 2017 eine Studie in Auftrag gegeben, um zu ermitteln, welche Anschlüsse keine Übertragungsgeschwindigkeit von 30 Mbit/s bekommen, erklärt Oliver Brunkow, der als Kreiskoordinator für den Breitbandausbau im Landkreis Kassel zuständig ist.

Nach Abschluss der Studie habe der Landkreis einen Förderantrag zur Nachverdichtung gestellt. „Anfang 2018 hat der Bund ein Upgrade von FTTC auf FTTB angeboten“, sagt Brunkow. Anders als beim FTTC-Anschluss, bei dem die Glasfaser nur bis zum Verteiler gelegt wird, ist der FTTB-Anschluss ein echter Glasfaseranschluss bis in das Gebäude.

Der Landkreis habe daraufhin seinen Förderantrag auf FTTB angepasst und wartet laut Brunkow seit dem täglich auf die Bewilligung. „Wir hoffen, dass darin auch kleine unterversorgte Gewerbegebiete enthalten sind.“ Das Gewerbegebiet am Warteberg in Niedervellmar werde aber möglicherweise durch die Deutsche Telekom versorgt. „Die Telekom hat den Ausbau der Hauptverteiler exklusiv von der Bundesnetzagentur zugesprochen bekommen“, sagt Brunkow.

Telekom will in Niedervellmar ausbauen

Die Telekom beabsichtige aber in diesem Jahr in Niedervellmar weiter auszubauen, um dort von 50 Mbit/s bis zu 250 Mbits anzubieten. „Wir rechnen nicht damit, dass das ganze Gebiet diese Geschwindigkeiten erreichen wird.“ Denn das sei davon abhängig, wie weit der jeweilige Anschluss vom Kabelverteiler entfernt ist. Brunkow versprach aber: „Wir werden das Projekt für die Gewerbegebiete jetzt starten und arbeiten daran, dass keiner am Ende unversorgt bleibt.“

Das verspricht auch die Deutsche Telekom. Pressesprecher George-Stephen McKinney teilte auf Anfrage mit: „Wir sind dabei, den Nahbereich in Niedervellmar auszubauen.“ Alle Verteiler werden laut McKinney an Glasfaser angebunden. Der Ausbau soll im vierten Quartal abgeschlossen sein. Davon würden alle Anschlüsse bis 550 Meter um den Verteilerkasten profitieren. Auch das Gewerbegebiet werde dann zum Großteil mit bis zu 100 Mbit/s versorgt, versprach der Telekomsprecher.