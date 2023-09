Museum Fliegerhorst Rothwesten stellt Fotos statt Sammlung aus

Von: Valerie Schaub

Zeigen, was auf der Ausstellung im Fuldataler Forum zu sehen sein wird: Maren Cantauw und Klaus Brandstetter mit der Tasse, dessen Scherbe sie in Rothwesten fanden. © Valerie Schaub

Über den ehemaligen Fliegerhorst in Rothwesten gibt es viel zu erzählen und viel zu sehen. Damit die Exponate nicht immer zu Vorträgen mitgenommen werden müssen, stellt der Verein nun Fotos aus. Demnächst im Fuldataler Forum.

Fuldatal – Wer durch die Firma von Klaus Brandstetter in sein Büro läuft, durchschreitet Geschichte. In den Räumen in Ihringshausen hat der 57-Jährige Exponate gesammelt, die eine Verbindung zum ehemaligen Fliegerhorst Rothwesten haben. In Glasvitrinen liegt Besteck, ein Krug mit einer Inschrift, Feldpost. Vieles davon verziert mit dem Luftwaffenadler und dem Schriftzug Rothwesten.

Irgendwann einmal will der noch junge Museumsverein, den Brandstetter und seine Lebensgefährtin Maren Cantauw gegründet haben, diese Ausstellung wieder zeigen. Bis dahin lagern die Exponate in seiner Firma für Blechbearbeitung und begleiten den Verein für Vorträge auf Veranstaltungen.

Aber die Exponate immer wieder mitzunehmen, schade ihnen auf Dauer, sagt Brandstetter, der selbst seinen Wehrdienst 1986 in Rothwesten abgelegt hat. Deshalb haben sie sich etwas anderes überlegt. Die Lösung präsentiert Brandstetter ebenfalls in seiner Firma: 14 Fotos, eingerahmt in Schwarz, die zumindest eine Auswahl unterschiedlicher Exponate zeigen. Sie nimmt Brandstetter mit zum nächsten Vortrag. Die Motive sind außerdem auf dem neuen Jahreskalender 2024 zu sehen. Fotografiert hat sie Brandstetters Nichte, die in Ulm Mediendesign studiert.

Da ist zum Beispiel die Keramiktasse in Weiß mit einer Scherbe daneben, verziert mit dem Adler der Luftwaffe, ein Hakenkreuz in seinen Krallen. Darunter steht: Kassel - Rothwesten. Ein Foto davon hatte Brandstetter im Internet gefunden. „Ich dachte, das ist ein Fake.“ Sobald auf historischen Gegenständen ein Hakenkreuz sei, ließen sie sich gut verkaufen, das nutzten Händler manchmal aus.

Als das Paar beim Spaziergang beim Pilzesuchen auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne eine Scherbe ebendieser Tasse fand, wusste es: Es war kein Fake. Die Scherbe landete in der Vitrine, neben dem Foto aus dem Internet.

Auch ein Feldpostbrief hat es auf eines der Fotos geschafft. Eine Mutter schreibt darin 1942 ihrem Sohn Rolf, dass er beneidet werde, so schnell auf eine Flugzeugführerschule gekommen zu sein. „Er wollte Pilot werden und ging für die Ausbildung nach Rothwesten“, erklärt Brandstetter. Sie schicke ihm noch etwas von der letzten Birnenernte, schrieb die Mutter. Auch den Feldpostbrief hat Cantauw im Internet gefunden, insgesamt waren es 200, die der Verein gekauft hat.

Von einem Antiquariathändler hat Klaus Brandstetter eine Dienstbrille von 1936 bekommen. Auch sie ist auf einem Foto abgelichtet. Manche Exponate könnten der Luftwaffe zugeordnet werden, erklärt Brandstetter. Aber: „Ob sie in Rothwesten waren oder nicht, können wir nicht bei allen sagen.“

Eindeutiger scheint es bei dem Trinkkrug, den er einem Antiquariat aus München abgekauft hat. Darauf sind der Herkules und ein Flugzeug der Luftwaffe zu sehen. „Eine Heinkel 70 mit Rothwestener Kennung“, sagt Brandstetter. Auch ein Name ist eingraviert: „Gustav Gottschalk“.

Wer sich umschaut, findet noch viele weitere Exponate. „Wir könnten noch so viele Fotos machen“, sagt Maren Cantauw.

Termin: Samstag, 9. September: Vortragsabend zur Geschichte des Fliegerhorstes in Rothwesten mit Fotoausstellung und Snacks im Fuldataler Forum ab 17 Uhr, Vortrag ab 18 Uhr.